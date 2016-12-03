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Spor

Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın, Fenerbahçe'den Fernandao ve Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'i kadrosunda görmek istediği belirtildi

03 Aralık 2016 17:26

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın transfer komitesinden ayrılmasından sonra bu konudaki tüm yetkiyi alan teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği oyuncular ortaya çıktı.

Yanal'ın listesinde Fenerbahçe'den forvet Fernandao, Spartak Moskova'dan stoper Serdar Taşçı, Gençlerbirliği'nden orta saha İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'tan forvet Ömer Şişmanoğlu ve Konyaspor'dan sağ kanat Ömer Ali Şahiner bulunuyor.

Söz konusu futbolcuların transferi için çalışma başlatılırken sezonun ikinci yarısında sıkıntı yaşanmaması adına Yanal'ın bu oyuncuların mutlaka alınmasını istediği belirtildi.

 

Gönderilecekler listesi hazır


Öte yandan Yanal'ın kadrosunda düşünmediği futbolcuların ise netleştiği ileri sürüldü.

Bu isimlerin İbanez, Akakpo, Güray, Shaydaev ve Suk olduğu kaydedildi. Shaydaev'in kiralık verilebileceği konuşulurken kiralık alınan Suk'un Porto'ya dönüşü için görüşmelerin başladığı öğrenildi.

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