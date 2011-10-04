-Ersun Yanal'ın görevine son verildi İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Futbol Federasyonu, yaş kategorilerindeki milli takımların A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü'ne bağlanmasının ardından, geçen yıldan bu yana futbol genel direktörlüğü yapan Ersun Yanal'ın görevine son verildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Yanal'a teşekkür edilerek, ''22 Şubat 2010 tarihinden bu yana A Milli Takım'ın dışında kalan tüm milli takımlardan da sorumlu olarak Futbol Genel Direktörlüğü görevini yürüten Ersun Yanal'ın görevine son verilmiştir. Kendisine görevde bulunduğu süre içindeki hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz'' denildi. Daha önce yapılan açıklamada, Türk futbolunun yeniden yapılandırılması ve sağlıklı bir geleceğe taşınması amacıyla bir dizi yeniliğin hayata geçirileceğinin duyurulduğu hatırlatılarak, şöyle denildi: ''Bu yenilikler; yapısal değişimleri ve birtakım farklı uygulamaları kapsadığı gibi, aynı zamanda teknik konulardaki değişiklikleri de barındırmaktadır. Özellikle milli takımımızın uluslararası alandaki başarıları ile Türk futbolunun teknik anlamda yönetimi ve gençlerimizin potansiyellerinin futbol yoluyla ortaya çıkarılması adına, en doğru yapıların oluşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsam ve vizyon doğrultusunda, federasyonumuzun kurumsal yapısının yeniden ele alınması çerçevesinde, futbol milli takımlarımızın mevcut düzeni ile ilgili bir yeniden yapılandırma çalışmasına başlanmıştır. Ülke futbolunun toplumsal anlamda tabana indirilmesi, futbol felsefesi ve yapısı ile ilgili ortak bir dil oluşturulması amacıyla, milli takımlarımızın tüm yaş kategorilerinin, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne bağlanmasına karar verilmiştir.''