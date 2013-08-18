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Spor

Ersun Yanal Konyaspor yenilgisi için özür diledi

Yanal: Emenike'nin kaçırdığı pozisyona kadar farka gidebilirdik. Taraftarlarımızı üzdük. Bu bizi daha da üzdü

18 Ağustos 2013 11:28

Ersun Yanal, 3-2 mağlup oldukları Torku Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Futbol böyle bir şey. İki farklı takım, iki farklı sonuç. Emenike'nin kaçırdığı pozisyona kadar farka gidebilirdik. Taraftarlarımızı üzdük. Bu bizi daha da üzdü. Taraftarlarımızı üzmemizden dolayı hepsinden özür diliyorum" dedi.

Yanal, "İkinci yarılarda takım oyundan düşüyor. Bunun idmanlarda fazla yükleme ile ilgisi var mı?" şeklindeki soruya, "Hayır ilgisi yok. Dediğim gibi futbol böyle bir şey" yanıtını verdi.

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