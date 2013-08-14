Ersun Yanal hakkında ağır suçlama

Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Bekir Sıtkı Saraç, Eskişehirspor oyuncusu Erkan Zengin'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını yanıtladı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'a cevap verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Bekir Sıtkı Saraç, Eskişehirspor'un bu hafta kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Yönetim değişikliğinden sonra çok iyi işler yapılmaya başlandı Eskişehir'de. Başta tabii sayın hocamız Ertuğrul Sağlam ile anlaştık. Teknik direktör olarak. Daha sonra N'Diaye'yi transfer ettik, kadromuzu koruduk. İyi kamp dönemleri geçirildi. Futbol takımımız hocamızın verdiği bilgiye göre söylüyorum, ligde hazır hale geldik biz. Bursaspor bizim edebi dostumuz, ama aynı zamanda ezeli rekabet var aramızda. Bundan dolayı maç iddialı. Lige de iyi başlamak istiyoruz. 3 puanla başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekir Sıtkı Saraç, futbolcuları Erkan Zengin'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına şu yanıtı verdi:

"Biz de üzülüyoruz bunlara. Fenerbahçe'nin bu tip şeyler yapmasını istemiyoruz, ama bu işin biraz Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal'dan kaynaklandığını sanıyorum. Kendisini burada, Eskişehirspor'dan ayrılmadan önce ikaz etmiştim. Eskişehirsporlu futbolculardan elini çekmesini istemiştim kendisinden. Gazetelerde okuduğumuz, bu devam ediyor gibi. Erkan Zengin'i kesinlikle satmayacağız. Hatta milli takım kampından döndükten sonra önümüzdeki yıllar için Erkan Zengin'le anlaşma yapıp mukavelesini uzatmak istiyoruz. Erkan Zengin satılık değil. Eskişehirspor'un hiçbir futbolcusu satılık değil."