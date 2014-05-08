Ersun Yanal gidiyor mu, kalıyor mu?

Kendi durumu netleşmediği için taraftarlarla daha önce yaptığı toplantıda, “Ben karışmam, yönetim kurulu karar verir” diyen Aziz Yıldırım’ın, sarı-lacivertli takımı ilk yılında şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal’ın görevine devam etmesini istediği belirlendi.

Şampiyon Fenerbahçe gelecek sezon Ersun Yanal’la yoluna devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim kurulu iki maç sonra sözleşmesi bitecek olan Yanal ile Karabükspor karşılaşmasından sonra ilk görüşmesini yapacak.

Senad Ok’un Milliyet’teki haberine göre, yönetim kurulunun tamamı, Fenerbahçe’yi bitime üç hafta kala şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik adamla yeni sözleşme yapılması fikrini savunuyor. Ancak Başkan Aziz Yıldırım bugüne kadar Ersun Yanal konusundaki düşüncesini somut bir şekilde dile getirmemişti.

Daha önce taraftarlarla yaptığı sohbet toplantısında, “Ben karışmam. Yönetim kurulu karar verir” diyen Başkan Yıldırım’ın da Yanal ile devam etmek istediği öğrenildi.

4’üncü yıldız için

Milliyet’in ulaştığı bilgilere göre, Ersun Yanal ile yeni sözleşme yapılması konusunda, Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu arasında fikir ayrılığı bulunmuyor. Yeniden cezaevine girme olasılığı olan Yıldırım kendi durumu netleşmediği için yönetimi etki altında bırakmak istemiyor.

Sarı-lacivertli yönetim kurulu gelecek sezon Galatasaray’la yaşanacak 4. yıldız rekabeti sırasında Ersun Yanal’ın görevde bulunmasının ciddi bir avantaj olacağını hesaplıyor. Bu nedenle olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa Yanal gelecek sezon da şampiyonluğa taşıdığı Fenerbahçe’nin başında yer alacak.

Başkan Aziz Yıldırım ile Ersun Yanal arasındaki ipler, Sivasspor yenilgisinden sonra puan farkı 4’e inince kopma noktasına gelmişti. Ancak ilerleyen dönemde sarı-lacivertli takımın yeniden toparlanması ve elde edilen şampiyonluk ikili arasındaki buzları eritti.

Süre ve ücret konusu netleşmedi

Fenerbahçe Yönetimi ve Ersun Yanal yola birlikte devam etmek istiyor. Ancak yeni sözleşmenin süresi ve tecrübeli teknik adama ödenecek yıllık ücret konuları henüz netleşmedi. Bu sezon 1.5 milyon dolar kazanan ve takımı şampiyonluğa taşıyan Yanal gelecek yıl için zam bekliyor. Bilindiği gibi Galatasaray, Roberto Mancini’ye yıllık 4.5 milyon euro, Beşiktaş ise Slaven Bilic’e 1.5 milyon euro ödüyor.