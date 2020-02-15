Ersun Yanal'dan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası açıklama

Ankaragücü mağlubiyetini yorumlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Geçen seneden bu yana stresi yönetememek adına çok kötüyüz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Teknik olarak üstün gözüksek de top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanma sürelerimiz arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntımız özellikle kanatlarda hep vardı. Kazanamadığımız toplarda stresi yönetme konusunda etkisiz kaldık."

"Geçen seneden bu yana bu stresi yönetememek adına çok kötüyüz, bunun sorumlusu da benim. Geçen sezon zor bir sezon geçirdik, bu sezon da kolay olmuyor."