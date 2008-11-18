Ersun Yanal damgası



Turkcell Süper Lig'de, 11. hafta sonunda en fazla liderlik sevinci yaşayan teknik adam Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal oldu.



Teknik adamlar tarafından zor bir sezonun yaşandığı ve 10 çalıştırıcının görevinden ayrılmak zorunda kaldığı bu dönemde, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, diğer teknik direktörlere oranla daha iyi günler geçiriyor.



Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavili takım, 11 haftanın 5'ini lider olarak tamamlamayı başararak bu sezon liderlik koltuğunda en uzun süre oturan takım oldu.



Trabzonspor'dan sonra ligde 4 hafta Beşiktaş liderlik koltuğunda oturdu. Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2 haftayı lider tamamlayan Beşiktaş, 2 hafta da Sağlam'ın yerine gelen Mustafa Denizli ile bu sevinci yaşadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un takımları ise 1 hafta liderlikte kaldılar.



Fenerbahçe, teknik direktörü Luis Aragones ile ilk 11 haftada liderlik şansı yakalayamadı.



İLK 11 HAFTADAKİ LİDERLER



1.hafta: Galatasaray-Michael Skibbe



2.hafta: Beşiktaş-Ertuğrul Sağlam



3.hafta: Sivasspor-Bülent Uygun



4.hafta: Beşiktaş-Ertuğrul Sağlam



5.hafta: Trabzonspor-Ersun Yanal



6.hafta: Trabzonspor-Ersun Yanal



7.hafta: Beşiktaş-Mustafa Denizli



8.hafta: Beşiktaş-Mustafa Denizli



9.hafta: Trabzonspor-Ersun Yanal



10.hafta: Trabzonspor-Ersun Yanal



11.hafta: Trabzonspor-Ersun Yanal



GÖREVİNDEN AYRILAN TEKNİK ADAMLAR



Ligin ilk 11 haftasında Antalyaspor'da Hikmet Karaman, Joseph Jarabinsky, Konyaspor'da Raşit Çetiner, Kocaelispor'da Engin İpekoğlu, Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam, Ankaragücü'nde Hakan Kutlu, Hacettepe'de Osman Özdemir, Denizlispor'da Ali Yalçın, Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal ve Bursaspor'da Samet Aybaba görevinden ayrılan teknik adamlar olmuştu.



