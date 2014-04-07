Ersun Yanal: Bugün hakem sayesinde futbol konuşamıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbi maçta futbolu konuşmak istediklerini fakat futbolu konuşamadıklarından yakındı.

Galatasaray ile oynanan derbi maçın bitiminde düzenlenen basın toplantısına katılan tecrübeli teknik adam, "Biz her zaman futbolu güzelleştiren tarafta olmak istiyoruz. Bugün maalesef gergin ortam vardı. Yoldayken başlayan gerginlik saha içine de yansıdı. Futbol dışında hakem kendini tartışacak pozisyonlara girdi. Eksik kaldık, rakipte eksik kalabilirdi. Rakip bizi mağlup etti. Eksik kaldığımız zaman bile gol atma arzumuz sonucu değiştirmedi. Bu kadar tartışmalar yerine keşke futbolu konuşabilseydik. Bu akşam gerilimli bir maç oldu. Trabzon'da da gerilimli maç oynamıştık orada rakip biraz futbola katılmıştı. Bugün biraz farkı bir oyun vardı. Galatasaray'ın bir tane maçı vardı, bizim daha önümüzde 6 tane maç var. Biz her zaman futbol oynamayı çalışıyoruz. Keşke saha içini konuşabilseydik. Bugünkü derbide futbol konuşulmadı, hakem kararları tartışılıyor. Futbolu konuşmuyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Roberto Mancini'nin 'Fenerbahçe liderliği hak ediyor' sözlerini ise şöyle yorumladı: "Deneyimli bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum."

Başka bir gazetecinin "Derbiler neden kötü geçiyor' demesi üzerine Yanal, "Savaş başlıkları atılmayacak. O zaman futbol oyunu oynamaya çalışalım. Futbolun dışına çıkıyoruz." dedi.

Başka bir gazetecinin "Emre'yi sahaya sürdünüz. Ona tepki olacağını biliyordunuz. Onu oyundan almayı düşünmediniz mi?" sorusuna "Küfür mü edilmeyecekti, ben mi oyundan alacaktım" diyerek tepki göstererek basın toplantısını bitirdi.