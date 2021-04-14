Ersu Ablak yazdı: Yeni banker krizleri, Çiftlik Banklara doğru

Teknoloji yazarı Ersu Ablak, Türkiye'de son dönemde popülerliği aratan kripto para birimleri hakkında kaleme aldığı yazıda geçmiş dönemleri hatırlatarak, "1980’lerde Banker Kastelli’den 1990’larda Jet Fadıl’a, 2000’lerde Titan’dan 2010’larda Çiftlik Bank’a uzanan, yakında da altcoinlerin yatırıma kapatılması ile son bulabilecek, hiç ama hiç bitmeyen bir emeksiz para kazanma hırsı maalesef iliklerimize işlemiş" dedi.

Dengeli coin sepetleri oluşturarak yeni global finansal sitemde daha büyük söz sahibi olmanın hedeflenmesi gerektiğini belirten Ablak, "Mağdurlar çoğalırsa hükümetin coin alım satımlarını tümden kısıtlayıcı kurallar getirmesinden ve ülkemizin bir teknolojik devrimi daha ıskalaması riski de var" uyarısında buundu.

Coin alıp satmaktan ziyade “Bu yeni finansal dünyada neyi etkileyebilirim? Neyi değiştirebilirim?” sorusunu düşünmek gerektiğini söyleyen Ablak, " Spekülasyon üzerinden para kazanmayı ummayın" dedi.

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