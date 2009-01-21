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Ersöz’ün tutukluğuna itiraz kabul edilmedi

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

21 Ocak 2009 02:00

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı, tutuklama kararına itiraz etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

Bu arada Kurmay Albay Cengiz Köylü, Kurmay Albay Mustafa Koç, Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı, Üsteğmen Muhammet Sarıkaya'nın tutukluluğuna itiraz dilekçesi de avukatları tarafından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetine verildi.

Heyet, dilekçeleri inceledikten sonra tahliye taleplerini kabul etmeyerek itirazı reddetti.

Bu mahkeme ayrıca, aynı soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatınca müvekkilinin serbest bırakılmasına ilişkin talebinin mahkemece reddedilmesine yaptığı itirazı da kabul etmedi.

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