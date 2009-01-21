Ersöz'ün kızı intihara kalkıştı

Eski JİTEM komutanı emekli albay Abdülkerim Kırca'nın intiharının ardından cezaevinde kalp krizi geçiren emekli tuğgeneral Levent Ersöz'ün kızı Fulya Ersöz, jandarma misafirhanesinde ilaç içerek intihar etmek istedi.



Annesi tarafından odasında baygın halde bulunan Fulya Ersöz, Haydarpaşa GATA'da tedavi altına alındı.

Çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Fulya Ersöz'ün midesi yıkandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ersöz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.



Babasının sağlık durumuyla ilgili hastane önünde geçen pazar günü bir açıklama yapan Fulya Ersöz, "Her şeyden önce insani bir durum söz konusu. Babam kalp hastası. Bir damarının yüzde 91'i tıkalı. Eskiden başka bir damarında stent takılıydı. Aile olarak anjiyo yapılmasını talep ediyoruz. Şu an hayati tehlikesi var. Kendisi yoğun bakımda ve uyutuluyor" demişti.



Öte yandan dün yine aynı misafirhanede kalan Semiha Yurdakın adlı kadın da hastaneye kaldırılıp midesi yıkandı.

