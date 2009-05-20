Ersöz'ün kızı: Babama artık sevgilisi bakar!

Ergenekon sanığı Levent Ersöz'ün eşinin GATA'daki intihar girişiminin altından yasak aşk çıktı. Kızı Fulya ise öfkeli: Soyadımı değiştireceğim.



Eşi, tedavi altında tutulduğu Haydarpaşa GATA'nın "generaller" katındaki odasında, çok sayıda ilaç içmiş halde bulunan, Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli tuğgeneral Levent Ersöz'ün kızı, Sabah'a ilginç açıklamalarda bulundu. Annesi Muzaffer Ersöz'ün, babası yoğun bakımdan çıktıktan sonra Azeri asıllı sevgilisiyle evlenebilmek için boşanacağını söylemesi üzerine ölmek istediğini anlatan Fulya Ersöz, "Bundan sonra babamla görüşmeyeceğim. Soyadımı bile değiştireceğim. Annemi alıp gideceğim. Ona sevgilisi baksın!.. Bir vekalet lafıdır dolaşıyor. Annem boşanmayacak" dedi.



Kızı da intiharı denedi



Ersöz ismi Ergenekon soruşturması kapsamında önce "firari tuğgeneral" olarak gündeme geldi. Rusya'ya kaçtı, geçen ocak ayında Ankara'da prostat ameliyatı olmak için hastaneye yattığında yakalandı. Ersöz, gözaltına alınırken, emekli tuğgeneralin yanında bulunan bir kadın da hastanenin arka kapısından sessizce çıktı.



Ersöz'ün cezaevinde kalp krizi geçirmesi üzerine apar topar annesi Muzaffer Ersöz ile İstanbul'a gelen kızı Fulya Ersöz, hap içerek intihara kalkışmıştı.

Prostat ameliyatı için ikinci kez hastaneye kaldırılan Ersöz ismi bu kez de, İstanbul'daki GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde, 33 yıllık eşinin yanı başında intihara kalkışması ile gündeme geldi. Bir süre önce babasını kaybetme korkusuyla ilaç içerek ölümü deneyen Fulya Ersöz, annesinin intihar girişiminin ardından babasına tavır aldı.



'Babam kendisi açıkladı'



Babasının Ankara'da yakalandığı sırada hastanede bulunan kadının gizli aşk yaşadığı Ulviye Salamov olduğunu açıklayan Fulya Ersöz, "Gazeteler böyle bir ilişkiyi yazınca inanmadık. Ama babam kendisi söyledi. Ulviye Azerbaycan asıllı. Babamın yardımıyla Türk vatandaşlığına geçmiş. Rusça bildiği için babam ile yurtdışına gitmiş. Türkiye'ye dönmeden 2 ay kadar önce de orada birlikte olmuşlar" diye konuştu.



'Babamı sevgilisi yakalattı'



Amcası Bülent Ersöz'ün, babasının sevgilisiyle rahat görüşebilmesi için hastaneye cep telefonları soktuğunu iddia eden Ersöz, "İçeriden 5-6 adet cep telefonu çıktı. Amcam sokmuş. Ama biz sanık durumuna düştük. Oysa ki yardım eden amcam" iddiasında bulundu.

Fulya Ersöz iddialarını şöyle sürdürdü: "Resmen bu kadın babamı takas etti. Babamın o hastanede yakalanması tesadüf değil. Babamın ameliyat olacağı günü bildirdi, babam hastanede yakalandığı sırada o kadın arka kapıdan çıkıp gitti. Kimse de bunu sorgulamadı."



Babasının Rusya'ya kaçtığı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Ersöz, "29 Haziran 2008 tarihinde mahkeme kararı çıkıyor. Babam 30 Haziran'da İstanbul'dan tarifeli uçakla gidiyor. Bir Temmuz'da evimiz arandı. Suçlu babam değil, onu yakalamayanlar" dedi.



'Kardeşim düşük yaptı'



Utanması gereken kişinin asıl babası değil Ulviye adlı kadın olduğunu ileri süren Fulya Ersöz, şöyle devam etti:

"İki çocuk annesi bir kadın. 18 yaşındaki oğluna 'Babanız beni aldatıyor' diyormuş. Halbuki kendisi kocasını babam ile aldatmış.

Babamın yasak aşk yaşadığını öğrenince kız kardeşim bebeğini düşürdü. İçim acıyor. Annemden özür dileyip, aynı evde otursalar bile onu asla affetmeyeceğim. Sadece 'baba' derim o kadar. Hastaneye gidip, babama 'Ulviye'ye can borcunu ödedin mi? Kız kardeşim bebeğini düşürdü. Annem de intihar etti' dedim."