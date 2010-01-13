Ersöz'ün kızı 2. kez intihara kalkıştı

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün yakınlarına ait 10’a yakın adreste arama yapıldı.



Levent Ersöz’ün İstanbul'da tedavisinin sürdüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’ndeki odasında yapılan arama sırasında Levent Ersöz'ün kızı Fulya Ersöz, sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulundu.





Kızı intihara kalkıştı



Gazetecilere bileklerindeki kesikleri gösteren Ersöz, ''Benim kaçıncı intihar girişimim bu? Siz hiç bunu yaşadınız mı? İnsanlar sırlarıyla ölmüyorlar. Sizin bilmediğiniz şeref, haysiyet gibi kavramlar var. Siz hiç böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldınız mı? Benim babam burada hasta, hala iftira ediyorsunuz. Yeter artık, insanların şerefleri, aileleri var. Savcı Öz'den şikayetçiyim, tüm savcılardan şikayetçiyim'' diye bağırdı.



Daha sonra hastane binasına giren Fulya Ersöz'e gerekli müdahalenin yapıldığı öğrenildi.



Ersöz'ün eşine ait olduğu iddia edilen Ankara Çayyolu'ndaki bir villada da arama yapıldığı öğrenildi.





Eşi: Buyursun gelsinler



Ersöz'ün eşi Muzaffer Ersöz ''Burada da bir arama bekliyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna ''Buyursun gelsinler. Her yer onların'' yanıtını verdi.



Ersöz, ne yapılmaya çalışıldığını anlamadığını belirterek, eşinin öldürülmek istendiğini iddia etti.