-ERSÖZ SİLİVRİ DEVLET HASTANESİNE NAKLEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden Silivri Devlet Hastanesine nakledildi. Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naklin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştiğini, gerekçe olarak da personelin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine gidiş-gelişlerinde yaşanan zorluğun gösterildiğini kaydetti. Avukat Dizdar, Başsavcılığa konuyla ilgili itirazda bulunduklarını ifade etti.