Ersoy'un ilk hocası öğrencisini bekliyor

T24 - Bülent Ersoy'a 10 yaşından itibaren 7 yıl boyunca müzik dersi veren Mukaddes Kaymak, huzurevinde siyah beyaz fotoğraflarla avunuyor.





Bülent Ersoy'a çocukluk yıllarında müzik eğitimi veren hocası Mukaddes Kaymak, şimdilerde bir huzurevinde... 3 aylık ev kirasını ödeyemediği için bir yıl önce ev sahibi tarafından eşyasıyla sokağa atılan 88 yaşındaki Kaymak, Kadıköy Yaşam Huzurevi'nde hem demans hastalığı hem de kanserle mücadele ediyor.

Bir dönemin ünlü sesi, yengesi Safiye Tokay sayesinde müziğe başlayan Kaymak artık yaşlı kadın kadife sesiyle, huzurevindeki arkadaşlarına şarkılar söylüyor. Gün içinde el sanatları ve takı kurslarına da katılarak hayata yeniden tutunmaya çalışan Kaymak, geçmişinden geriye kalan birkaç siyah beyaz fotoğrafla avunuyor.

Bülent Ersoy'un, annesi sayesinde müziğe başladığını ve kendisinden ders almaya geldiğinde henüz 10 yaşında bir ilkokul öğrencisi olduğunu belirten Kaymak, "Annesi Necla Hanım Bülent'in ses eğitimi almasını istiyordu ancak babası pek ilgilenmezdi. Babasına 'Bülent'e destek olmak istiyorum' dediğimde 'Siz bilirsiniz' demişti. 6 ya da 7 yıl derslerimiz devam etti. Sesini daha kullanamıyordu. Doğru şarkı söylemeyi, nefes almayı öğrettim. Çok klas ve söz dinleyen bir çocuktu. 'Mukacım' diye etrafımda dönerdi. Her gün görüşürdük. Yollarımız ne zaman ayrıldı, ben nasıl köşeye itildim hatırlamıyorum. Bu kadar yalnız kalacağımı hiç düşünmemiştim. Huzurevine geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden kahkaha atmaya başladım" dedi.



Bülent Ersoy: Ziyaret edeceğim

Huzurevi sahibi 55 yaşındaki Asiye Akdağ ise hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Kaymak'a nasıl ulaştığını şöyle anlattı: "Buraya gelmeden önce Yakacık'ta oturuyormuş, bir gün ev sahibi kapının önüne koymuş. Uğur Mumcu Mahallesi'nin muhtarı haber verdi. Kedi yavrusu gibi sokakta kalmıştı. Eşyasının bir kısmı talan edilmişti ve ağlıyordu. Gelip giden bir arkadaşı var, başka kimsesi yok." Öte yandan telefonla ulaştığımız ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, eski hocasını çok iyi hatırladığını söyledi. Almanya'ya gittiğini öğrendiğimiz Ersoy, Mukaddes Kaymak'ı çok sevdiğini, durumuna çok üzüldüğünü belirterek "En kısa sürede ziyaret edeceğim" dedi.