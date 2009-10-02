'Ersoy’un benle sorunu var mı bilemem!'

'Popstar Alaturka' programında Bülent Ersoy'la yaşadığı tartışma sonrası Gülben Ergen, Ersoy'la sorunum yok. Ama onun benimle var mı bilemem' dedi.



Fox TV'de yayınlanan 'Popstar Alataurka' adlı programın geçen cuma yayınlanan bölümünde Bülent Ersoy ile Gülben Ergen arasında tartışma yaşanmıştı.



Bülent Ersoy, Gülben Ergen’e “ben sanatımı sizin gibi biriyle tartışmam.” Demiş Gülben Ergen de kırgınlığını açık açık dile getirmişti.



Konuyla ilgili konuşan Gülben Ergen, "Programdan sonra bandı izledim ve kendimle gurur duydum. Duruşumu beğendim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bülent Hanım'la sorunum yok. Ama onun benimle var mı bilemem. Bunu ona sorsanıza..." şeklinde konuştu...

