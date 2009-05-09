Ersoy'un Bakan Günay'a yanıtı

“Zeki Müren Türkiye’nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy en büyük kadın sanatçısı seçilmişti” Ertuğrul Günay’a Ersoy’dan yanıt geldi.



12 Eylül döneminde büyük acılar yaşandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay şu ifadeleri kullandı: "Nice yalanlar gördük. Ben bir yıl hatırlıyorum, Zeki Müren Türkiye’nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy en büyük kadın sanatçısı seçilmişti, böyle bir absürt, dramatik, toplumun aklının karıştırılmaya çalışıldığı dönemlerden geçtik."



Günay'ın sözlerine sert tepki veren Bülent Ersoy şu açıklamayı yaptı:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Atatürkçü büyük bir ülkede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinde bulunan sayın Bakan Beyefendinin böylesine bağnazca bir ifade buyurdukları fikirlerini son derece yadırgadım. Zira kendilerine hatırlatmak isterim ki her şeyden önce insan insandır artı musikinin ve icraakarlarının dili, dini, ırkı ve cinsiyeti olamaz, ortak payda musikinin varlığıdır.



Bu arada kendilerini son derece Allah'a yakın dindar olarak gören sayın Günay'a Mevlana Cellaleddin Rumi'nin "kim olursan ol yine gel " felsefesini de hatırlatırım. Ayrıca merhum Zeki Müren Beyefendi ve bendeniz Türkiye'nin alternatifsiz zirvedeki klasikleşmiş en büyük isimleriyiz. Bu konuda hiç mütavazı olamayacağım. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyet devleti merhum Zeki Müren Beyefendiye mavi bendenize de pembe nüfuskağıdı vermiştir. O nedenle bizlerin hürriyetlerimizin renklerine uygun ödüllerimizi almamızdan daha doğal ne olabilir ki. Bunu verende Türkiye Cumhuriyet devletinin ta kendisidir. Binanaleyh Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültüründen sorumlu sayın Günay eğer bu durumdan muzdarip ise acilen istifa edip, huzura kavuşması tarafımdan saygılarımla tavsiye olunur.

