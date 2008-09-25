Ersoy'dan avukatına 'askerlik' uyarısı

Hakkında "Halkı askerlikten soğutmak" iddiasıyla dava açılan Bülent Ersoy, askerlik yaptığını hatırlatan avukatını uyardı.



Bir TV programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bülent Ersoy, dün Bakırköy Adliye Sarayı'na TC plakalı Mercedes marka otomobiliyle geldi.



‘İdam etseler de’



İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini belirten Ersoy, "Söylediğim sözler yanlış anlaşıldı. Ben ölümler yerine çözüm aranması gerektiğini belirttim. İdam etseler de aynı şeyleri söylerim" dedi.



Duruşmada, avukatı Muhittin Yüzüak'ın "Müvekkilim vatanını seven bir insandır. Zamanında askerliğini bile yapmıştır" sözlerine sinirlenen Ersoy, "Bu kadar basın mensubunun önünde söylenecek söz mü? Ben pembe nüfus cüzdanına sahip biriyim. Konuyla ne alakası var" diye konuştu.



Ersoy'un tepkisini sürdürmesi üzerine üzerine hâkim, sanatçıyı "Dışarıda konuşun" diye uyardı. Ersoy avukatıyla duruşma çıkışında da tartıştı. Ersoy hakkında "Tamam, vatan bölünmez, bilmem ne olmaz ama göz göre göre de bu çocukları bütün analar doğursun, toprağa versinler. Bu mu yani?" sözleri nedeniyle dava açılmıştı.

