T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ersoy'dan avukatına 'askerlik' uyarısı

“Halkı askerlikten soğutmak” iddiasıyla hakkında dava açılan Ersoy, askerlik yaptığını açıklayan avukatını “Bu kadar basın mensubunun önünde sö

25 Eylül 2008 03:00

Hakkında "Halkı askerlikten soğutmak" iddiasıyla dava açılan Bülent Ersoy, askerlik yaptığını hatırlatan avukatını uyardı.

Bir TV programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bülent Ersoy, dün Bakırköy Adliye Sarayı'na TC plakalı Mercedes marka otomobiliyle geldi.

‘İdam etseler de’

İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini belirten Ersoy, "Söylediğim sözler yanlış anlaşıldı. Ben ölümler yerine çözüm aranması gerektiğini belirttim. İdam etseler de aynı şeyleri söylerim" dedi.

Duruşmada, avukatı Muhittin Yüzüak'ın "Müvekkilim vatanını seven bir insandır. Zamanında askerliğini bile yapmıştır" sözlerine sinirlenen Ersoy, "Bu kadar basın mensubunun önünde söylenecek söz mü? Ben pembe nüfus cüzdanına sahip biriyim. Konuyla ne alakası var" diye konuştu.

Ersoy'un tepkisini sürdürmesi üzerine üzerine hâkim, sanatçıyı "Dışarıda konuşun" diye uyardı. Ersoy avukatıyla duruşma çıkışında da tartıştı. Ersoy hakkında "Tamam, vatan bölünmez, bilmem ne olmaz ama göz göre göre de bu çocukları bütün analar doğursun, toprağa versinler. Bu mu yani?" sözleri nedeniyle dava açılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24