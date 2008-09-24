Ersoy: Vatan için önce ben koşarım

Bülent Ersoy hakkında bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle "Halkı askerlikten soğutmak" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, müşteki Hayati Karataş ve Savaş Altay katıldı.





Gayrimenkullerimin sayısını bilmiyorum





Hâkim Ülker Kirazcı'nın kimlik tespiti sırasında, Ersoy üzerine kayıtlı gayrimenkullerin sayısını bilmediğini ve cep telefonunu veremeyeceğini söyledi.

Ersoy savunmasında, "Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve vergi rekortmeni olan bir sanatçı olarak fikirlerimi özgürce ifade etme hakkım var" dedi. Ersoy, özel bir televizyon kanalında yayımlanan bir programda bir şarkıcı ile aralarında geçen bir konuşma olduğunu ve konuşmanın bütün olarak algılanması gerektiğini ifade etti.



"O konuşmanın içinde ben ölüm yerine çözüm şeklinde beyanda bulundum. Eğer ölüm yerine çözüm istemek vatan hainliği ya da askerlikten soğutmak ise o anlayış meselesidir. Benim konuşmam bu şekilde algılanarak huzurunuzda bu şekilde bulunmam algılama yanlışlığındandır" şeklinde konuşan Ersoy, vatan konusunda üzerine herhangi bir vazife düşmesi durumunda herkesten önce koşacağını ifade etti.



Avrupa ülkesinden vatandaşlık teklifine hayır



Hakim'in, sözlerinin bazı gruplar tarafından kullanıldığı sorusu üzerine Ersoy, 1980 yılındaki askeri yönetim döneminde yasaklı olduğunu ve o tarihte Türkiye'yi karalamak için bir Avrupa ülkesinden aldığı vatandaşlık teklifini reddettiğine dikkat çekerek, "Birilerinin bu konuşmalarımı kendilerine mal etmeleri beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ismi geçen gruplar ve şahıslar ile uzaktan yakından alakam yoktur. Bir yere yakınlığım ya da sempatizan olma durumum yoktur" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağış yaptığı yönünde kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin konuşan Ersoy, daha önce böbreğini kaybetmesine neden olan bir silahlı saldırıya uğradığını ve bundan sonra bir vasiyetname düzenleyerek orada TSK'ya bağış konusunun da o vasiyetnamede bulunduğunu ifade etti.



'Askerliğini yaptı' diyen avukatına kızdı





Duruşmada söz alan Bülent Ersoy'un avukatı Muhittin Yüzüak, "Müvekkilim vatanını seven askerliğini yapmış birisidir" dedi. Bunun üzerine Ersoy, "Bu bu kadar basın mensubu önünde söylenir mi? Ben pembe nüfus cüzdanına sahibim" diyerek avukatına tepki gösterdi.



Biji diva





Mahkeme duruşmaya katılmayan bazı müştekilerin adreslerinin tespit edilmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Bülent Ersoy duruşma çıkışında açıklama yapmazken otopark kapısından adliyeden ayrıldı. Ayrıca Ersoy'un adliyeye girişine Genç Siviller üyesi 5 kişilik grup da sanatçıya destek mesajları verdi. Grubun "Biji Diva", "Ah bu savaşların gözü kör olsun" yazılı dövizler taşıdığı dikkat çekti



