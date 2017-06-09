Ersoy Dede: Yetti artık, milletin şurasına geldi; kim bu 12 vali, neden yer yerinden oynamıyor?

Star yazarı Ersoy Dede, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak ileri sürdüğü "Halen görevde olan 12 vali, ByLock kullanıyor" iddiasını yeniden gündeme getirdi. "İki gün üst üste yazdı. Neden yer yerinden oynamıyor?" diyen Dede, "Yetti artık. Milletin şurasına kadar geldi. O kadar adam o köprüde bunun için ölmedi" ifadesini kullandı.

Ersoy Dede'nin "Fena halde yanılıyorsun Oray" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kim bu 12 vali?

Fatih Altaylı iki gün üst üste yazdı.. Neden yer yerinden oynamıyor?..

Diyor ki Habertürk’teki köşesinde Fatih Altaylı;“…Halen görevde olan 12 valinin, ByLock kullanıcısı olduğunu biliyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz...” İki kez yazdı bunu..“..Bir büyükşehrin valisi, ByLock’tan tam tamına 1800 kere mesajlaşmış.. Aktif değil, çok aktif kullanıcı…” diyor Altaylı.. Eğer bu bilgi gerçekse kamuoyu gereğinin yapılıp yapılmadığını bilmek zorunda.. Gerçek değil de uydurmaysa da Fatih Altaylı’dan sorun hesabını.. Ama yetti artık. Milletin şurasına kadar geldi.. O kadar adam o köprüde bunun için ölmedi..