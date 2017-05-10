Ersoy Dede: Salih Tuna ve Ahmet Kekeç operasyonu gördü, pozisyon güncelledi

Star yazarı Ersoy Dede, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının ardından iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında başlayan "tasfiye" tartışmasıyla ilgili olarak "Salih Tuna'nın ve Ahmet Kekeç'in, son zamanlarda çekilen büyük operasyonu görüp ona göre pozisyon güncellemelerini çok önemsedim" dedi.

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"Medyada bazı isimler arasında, keyifle okuduğumuz, entelektüel derinliğinden istifade ettiğimiz bir kalem savaşı vardı" ifadesini kullanan Dede, "Kekeç'in, Taşgetiren ile Akif Beki ile ya da Salih Tuna'nın Fe’mi Bey ile Ertuğrul Özkök’le atışmaları, ustalar meclisinde ancak ve ancak öğrenerek izlenebilecek ve ustalığından keyif alınacak bir şeydi" diye yazdı.

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Ersoy Dede'nin "Olsaydı Atatürk saklar mıydı?" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Nokta konmuş durumda"

Salih Tuna'nın ve Ahmet Kekeç'in, son zamanlarda çekilen büyük operasyonu görüp ona göre pozisyon güncellemelerini çok önemsedim..

Medyada bazı isimler arasında, keyifle okuduğumuz, entelektüel derinliğinden istifade ettiğimiz bir kalem savaşı vardı.. Bu, çeşitli itirazların yazarlar düzeyinde ve şifre çözmeye dönük yazıları, edebiyat tarihimiz bakımından da kıymet arz ediyordu.. Kekeç'in, Taşgetiren ile Akif Beki ile ya da Salih Tuna'nın Fe’mi Bey ile Ertuğrul Özkök’le atışmaları, ustalar meclisinde ancak ve ancak öğrenerek izlenebilecek ve ustalığından keyif alınacak bir şeydi..

Ama bir takım çevrelerce bu iş operasyona dönüştü..

Salih Tuna, "....Operasyonun farkındayız! Kime karşı olduğumuzu söylüyorsanız, şu andan itibaren o bizim kardeşimizdir. NOKTA...." dedi...

Ahmet Kekeç de "...Konusunun cahili olduğu besbelli yazarın cüretkâr indirgemelerine bakıp pozisyon alacak arkadaşlara şimdiden 'hayırlı olsun' diyorum ve bu defteri kapatıyorum.." diye yazdı..

Bana 'ne düşünüyorsun' diyorlar...

Bu iki ismin dışında kimin ne söylediği ile ilgilenmemek en doğrusu..