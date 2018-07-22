Ersoy Dede: Atatürk'e hakaret etmek için Erdoğan'ı kullanmayın

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadelerin de yer aldığı videoyu sosyal medyaya yüklemesinin ardından tutuklanan Safiye İnci hakkında bir yazı kaleme aldı. Dede, ''Atatürk'e hakaret etmek için Erdoğan'ı kullanmayın'' yorumunda bu

Gazetenin bugünkü nüshasında (21 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında Dede, 'Atatürk’e küfrederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yüceltmeye çalıştığını' söylediği İnci’ye, Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin etmeden önce Anıtkabir’e gittiğini ve özel deftere “Hedeflerin hedeflerimizdir, ruhun Şad olsun Aziz Atatürk” yazdığını hatırlattı.

''Kim bu kız ve ne istiyor?''

''Kim bu kız'' diye soran Star yazarı, iki iddia öne sürdü ve İnci’nin ya ‘’Birtakım merkezler tarafından yönlendirilen bir iç savaş kışkırtıcısı’’ ya da ‘’Ailesi tarafından yanlış yönlendirilmiş, dikkat çekmeye çalışan cahil bir çocuk’’ olabileceğini söyledi.

Dede’nin ‘’Atatürk’e hakaret etmek için Erdoğan’ı kullanmayın’’ başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘’Bir genç kız Anıtkabir’in önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdırıyor. Kendi kıt zekasıyla Atatürk’e küfrederken de Erdoğan’ı yüceltmeye çalışıyor.. Oysa, bilse ki Erdoğan, 9 Temmuz’da yemin etmeden önce Anıtkabir’e gitmiş ve özel deftere, ‘Hedeflerin hedeflerimizdir, ruhun Şad olsun Aziz Atatürk’ diye yazmıştı.. Çok rica edeceğim, kendi saçma sapan öğretilerinize Erdoğan’ı alet etmeyin.. Ve de bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk’ü rahat bırakın.. Bu milletin bütün ortak değerlerini de..

Gelelim Anıtkabir’deki kıza.. Kim bu kız ve ne istiyor? İki ihtimal var..

1) Bu kız bir takım merkezler tarafından yönlendirilen bir iç savaş kışkırtıcısı olabilir.. İşaretleri var.. Nitekim, hakaret videosundan sonra sosyal ağlarda yükseltilen; ‘.. Erdoğan’a o kadar hakaret ediliyor böyle tepki vermiyor kimse..’ feryatları tam da bu kavgayı körükleyecek cinsten sözler..

2) Ailesi tarafından yanlış yönlendirilmiş, dikkat çekmeye çalışan cahil bir çocuk da olabilir. Eğer öyleyse yasalar ne der, ne yapar bilemem.. Ama acilen yaşına uygun şekilde bilgiyle donatılmasını sağlamak lazım. ‘’

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