Ersin'in hayatındaki yerini açıkladı

T24- Engin Akyürek'in eski sevgilisi Gülfer Sarıgül aşk iddiasıyla gündeme geldiği Ersin Korkut'la sadece arkadaş olduğunu söyledi.





Milliyet'teki habere göre, Ersin'le birlikteliği yönünde çıkan haberlerden sonra zor duruma kaldığını söyleyen Sarıgül, basın açıklaması yaparak, "Benim adımı bile doğru bilmeyen, hakkımda ufak bir bilgisi olmayan gazeteciyim diye haber yapan insanların hedefi oldum. Bu beni son derece rahatsız etti. Ersin'le fotoğrafımı kullanıp sevgilisi diye yazanlara manevi tazminat davası açsam yeridir" dedi.





"Ersin'i severiz, arkadaşlarımla birlikteyken çağırırım, bir yemek ısmarlarım, maskot gibi bizi eğlendirir. Hayatımda ki yeri bu kadar... Sonuçta kültür seviyelerimiz belli. Ersin'le sevgili olmaktansa kendimi Boğaz Köprüsü'nden aşağıya atarım. Ben üniversite mezunu sporcuyum" diyen Sarıgül şöyle devam etti: "Asıl beni sinir eden Ersin'le yakıştırmak ve çıkan asılsız bu haber yüzünden kendi özel hayatımın zarar görmesidir. Kendi ilişkimde bir ayrılık dönemi yaşıyordum. Bu çıkan haberlerden sonra tamamen kavgayla sonuçlandı. Benim sevgilimde oyuncu gayet yanıma yakışan Türkiye'nin en yakışıklı adamları arasındaydı. Haberi gördükten sonra beni aradı. "

