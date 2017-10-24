Ersin Özince: Paramızın değerini korumakta başarılı değiliz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, yatırımların borçla yapıldığını belirterek, \"Borcu da başkalarının para birimi üzerinden, yurt dışından alıyoruz. Kendi paramızın değerini korumakta çok da başarılı değiliz. Paranın değerini korumazsanız sizin kendi ülkenizde, kendi paranız ticaret etmiyor\" dedi.

Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık olağan toplantısı, grup başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü\'nde yapıldı. Salı Grubu\'nun konuğu, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince oldu. Ekonominin insanları mutlu etmek amaçlı olduğunu belirten Özince, ekonomist filozofların, bunun toplumsal mutabakat olduğunu söylediğini kaydetti. Sosyalist sürecin veya komünist pratiklerin artık iktisadi model olmaktan çok uzaklaştığını savunan Özince, \"Kapitalist süreçte de çok ciddi problemler var. Kapitalizm de bir şekilde çıkış arıyor\" dedi. Konuşmasında İzmir İktisat Kongresi\'ni hatırlatan Özince, şöyle devam etti:

\"Ekonomik bağımsızlığınız olmazsa kendi durumunuza güvenmezseniz dik durabilir misin? Hele o dönemlerde bunun ortaya konmasının ne kadar zor ve önemli olduğunu düşünürseniz ne kadar önemli bir vizyon başlatıldığını görürsünüz. Halen ben, Türkiye\'nin İzmir İktisat Kongresi tarzında fikir üretmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye\'nin iktisadi bağımsızlığı, çok büyük bir sorun. Şu anda neler neler yapılıyor ülkemizde. Bunlar, bize iktisadi bağımsızlık getirecek mi acaba yoksa iktisadi bağımlılık mı getirecek? Kendi kaynaklarımızla yapmıyoruz maalesef, borçla yapıyoruz. Borcu da başkalarının para birimi üzerinden, yurt dışından alıyoruz. Kendi paramızın değerini korumakta çok da başarılı değiliz. Paranın değerini korumazsanız sizin kendi ülkenizde, kendi paranız ticaret etmiyor. Hemen Dolar, Euro konuşuyoruz. Antalya\'da turizm olduğu için konuşulması doğal; ama Yozgat\'ta da Dolar konuşuluyor.\"

Türk halkının neredeyse mevduatının yüzde 40\'ını döviz üzerinden tasarruf ettiğini belirten Özince, \"Paranıza dahi güvenilmiyor. İktisadi politikalarınıza güvenmede sıkıntı var\" dedi.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, Türkiye\'de servet düşmanlığı, girişimciye tepki ve haset olduğunu savundu. Türkiye\'de iktisadi rejim tartışmasının devam ettiğine dikkat çeken Özince, \"O da şu. Biz özelci mi, devletçi mi olacağız? Bunu \'Kapitalist mi olacağız, sosyalist mi olacağız?\' diye söyleyemiyorum; çünkü sosyalizmi de bilmiyoruz. Bilmeye de gerek pek yok. Biz hala iktisadi rejimde rahatlayamadık\" dedi.

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