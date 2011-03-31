-ERSİN ÖZİNCE GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ BIRAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, ''Biz şube müdürünü yönetim kurulu üyesi yapabilen bankayız. Dolayısıyla içimizden 50 tane şu anda genel müdür adayı çıkarabiliriz'' dedi. Özince, 2010 faaliyet yılına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, genel müdürlük görevini bıraksa da emekli olmayacağını söyledi. Askerlik süresi nedeniyle görevine devam edeceği haberlerine dair Özince, ''Daha emekliliğime 1,5 sene varmış. Ben bilmiyorum, ne aldığım parayı, ne çalıştığım saati, ne de emekliliğimin ne zaman geldiğini...'' diye konuştu. Genel Müdürlük görevini bırakması gerektiğini ifade eden Özince, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizde belli bir istikrar mantığı vardır. Benden sonra gelecek arkadaşlarımın da belli bir dönem yapması... Benden sonra kim gelecek? Pek tabii ki genel müdür yardımcısı arkadaşlarım değil, sadece iştiraklerimizin başında dahi bizim çok yetiştirdiğimiz elemanımız var. Biz dışardan eleman transfer etmeyen, kendi haznesi son derece geniş olan kolektif sermaye müessesesiyiz. Biz şube müdürünü yönetim kurulu üyesi yapabilen bankayız. Dolayısıyla içimizden 50 tane şu anda genel müdür adayı çıkarabiliriz. '2 kişi, 3 kişi, şu olur, bu olmaz, o yaşlı, bu genç...' Yaş konusunda şöyle bir hikaye anlatayım; ben Genel Müdür olduğumda Cemal Kutay beni aradı. 'Atatürk'ün ruhu şad oldu' dedi. 'Neden efendim?' dedim. 'Siz genç yaşta genel müdür oldunuz. Atatürk, Celal Bey ayrıldıktan sonra İş Bankası'nın başına kimseyi beğenmedi. Genç olacak diye tutturmuş' dedi.'' Genel Müdürlük görevini bırakma düşüncesini bugün yapılacak Genel Kurul'dan sonra Yönetim Kurulu'na en kısa zamanda ileteceğini kaydeden Özince, bir soru üzerine, ''Keçi çiftliği kurayım diyordum hemen. Bana 'bankacılık sektöründen hemen uzaklaşma' diyorlar. Özellikle kendi müesseseme zaman ayırmak lazım biraz'' dedi. Ersin Özince, yeni genel müdürün ne zaman belli olacağı sorusu üzerine ise Genel Kurul'un bir Yönetim Kurulu seçeceğini ve Yönetim Kurulu'nun yemin ettikten sonra görev bölümü yapacağını belirterek, ''Ondan sonra ben düşüncemi hayata geçireceğim. Sonra da yeni genel müdür seçilmesi söz konusu olacak. Nisan ayı içinde belli olur'' diye konuştu.