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Spor

Ersin Aslantoğ Kızılcabölükspor'da

DENİZLİ, (DHA) TFF 3

27 Haziran 2018 14:43

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, geçen sezon Tire 1922 Spor forması giyen Ersin Aslantoğ\'u renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola Salihli Belediyespor\'da başlayan Ersin, Denizlispor, Denizli BŞB, Afyonkarahisarspor, Menemen Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor ve Tire 1922\'de top koşturdu. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Kızılcabölükspor orta saha oyuncusu İlyas Ural ve forve Samet Dağlı ile yeniden anlaşma sağladı.

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