Ersen'den Dede'ye destek

İspanya'nın Recreativo Huelva takımında top koşturan milli futbolcu Ersen Martin Fenerbahçe'nin teknik ptronu Luis Aragones'e destek verdi





Uzun süren sakatlık döneminin sona ermesi ile takımdaki yerini almaya başlayan tecrübeli oyuncu, golleriyle tekrar kendinden söz ettireceğini söyledi. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Recreativo Huelva'yı yakından takip eden basın, Ersen'i "Kurtarıcı" olarak haberlere taşıdı. Basın, Ersen'in tekrar ilk 11'deki yerini alacak olması ile gol bölgelerinde yaşanan sıkıntının sona ereceği yorumunu yaptı.



İspanya'da futbol oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve burada her geçen gün kendini biraz daha geliştirdiğini belirten Ersen, "Öncelikle, İspanya gibi futbol mabedi olarak kabul edilen bir ülkede futbol oynadığım için çok mutluyum. Buradaki futbol sistemi oldukça üst düzeyde. Futbola yaklaşım, antrenman sistemleri, taktiksel çalışmalar ve maçlara psikolojik olarak hazırlanma tam anlamıyla profesyonelce. Sonuçta lig ve kupa maçları boyunca karşılaştığınız rakipleriniz dünyanın en iyi takımları. Gerek kendi takım arkadaşlarınız gerekse rakip takımın oyuncuları dünya çapında kendini kabul ettirmiş yıldız futbolcular. Böyle bir futbol ortamında, futbol hayatımı sürdürüyor olmam futbolumun her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor" dedi.



Golcü futbolcu Ersen, "Recreativo Huelva'yı takip eden basın, artık sakatlığının geçmiş olmasını ve maçlarda daha fazla süre oynayabilecek olmanı önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Seni atacağın gollerle "kurtarıcı" olarak gösteriyor. Bununla ilgili olarak söylemek istersin?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:



"Evet, geldiğim günden bu yana çok uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen, bir takım şanssız sakatlılar yaşadım. Açıkçası kulübüm beni büyük beklentilerle transfer etti ve ben de buraya büyük hedeflerle geldim. Neyse ki, şu an sakatlığım tamamen geçmiş durumda, geçtiğimiz hafta son dakikalarda oyuna girmiş olmama rağmen son 10 dakika inanılmaz pres yaptık ve golü bulduk. Açıkçası maçın kurtarılmasına dair yapılan yorumlarda bana karşı gelen olumlu sözler beni daha çok motive ediyor ve daha fazlasını vermem için beni ateşliyor. Bu hafta lider Valencia'ya karşı oynuyoruz, maça iyi hazırladık ve ben elimden gelenin en iyisini yapacağım."



Sakatlığının tamamen geçtiğini vurgulayan Ersen, takımının gol bölgelerindeki sıkıntısına artık son vermek istediğini dile getirerek, "Hem kulübüm, hem de taraftarlar bana çok güveniyor. Sürekli destekliyorlar ve bu da beni motive ediyor. Şu an tamamen iyileşmiş olmam artık gerçek futbolumu göstermem için önemli bir fırsat. Gol yollarında yaşadığımız sıkıntıyı artık sona erdirmek gerçek futbolumu ortaya koyup taraftarlarımıza kendimi ispat etmek istiyorum" diye konuştu.



"ARAGONES'E ZAMAN TANINMALI"



Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini belirten Ersen Martin, elinden geldiğince maçları ve yorumları izlediğini söyledi.



Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, hala adapte sorunu yaşadığını ve kendisine biraz daha zaman tanınması gerektiğini kaydeden Ersen, "Aslında Aragones'i en iyi anlayanlardan biri benim. Çünkü ilk etapta yeni bir ülkeye, yeni bir futbol mantalitesine, yeni bir kültüre adapte olmak kolay değil. Bence eleştiriler çok sert ve ani olmuş. Bence kendisine biraz daha zaman tanınmalı. Sonuçta Avrupa şampiyonu olmuş bir takımın hocası olarak kendini ve kalitesini ispat etmiş durumda ve bence oldukça kaliteli bir hoca" şeklinde konuştu.



Ersen ayrıca, Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Güiza'nın da iyi bir golcü olduğunu ve onun da kendisini ispatlamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ersen şöyle konuştu:



"Bence Güiza çok iyi bir santrafor. Futbol kalitesi üst düzeyde ve Fenerbahçe'de önemli işlere imza atabilecek kapasiteye sahip. Ama dediğim gibi, yeni geldiğin bir ülkeye adaptasyon biraz zaman alabilir. Bu yüzden Güiza için de sabırlı olunmalı ve futbolunu sergilemesi için zaman tanınmalı."



"İspanya'da Türkiye Ligi'ne nasıl bakılıyor?" sorusuna ise Ersen, "Benim gördüğüm kadarıyla İspanya'da, Türkiye Ligi yakından takip ediliyor. Özellikle İspanya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra Aragones'in Fenerbahçe'ye gelmesi, ardından gol kralı Güiza'nın transferi ve Roberto Carlos'un yine burada olması ilgi çekici hale geliyor. Büyük kulüpler ve oyuncuları herkes tarafından tanınıyor" yanıtını verdi.



Her Türk futbolcu gibi A Milli Takım'da forma giymeyi çok istediğini dile getiren Ersen Martin, "Bildiğiniz gibi ben de sakatlıktan henüz yeni çıktım fakat, şu an kendimi tamamen hazır hissediyorum. Milli takıma çağırıldığım taktirde görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim. Her Türk futbolcuda olduğu gibi ben de milli takımda her zaman görev almak isterim. Daha geçen hafta performansıma dair olumlu eleştirilerin gelmesi grafiğimin kısa süre içersinde yükseleceğine işarettir bence" dedi.



"ERSUN YANAL ÇOK ÖZEL BİR HOCA"



"Eski takımın Trabzonspor'u nasıl buluyorsun? Ersun Yanal ile çalışmak ister miydin?" sorusuna ise golcü futbolcu, "Trabzonspor bence sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Futbolları gerçekten göz dolduruyor, Şampiyonluğun en gözde ve ciddi adaylarından biri. Özellikle Yattara'nın takımda kalmış olması bence büyük bir avantaj. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ersun hoca benim için çok özel bir insan. Herkes tarafından sevilen ve futbol bilgisi Kabul görülen birisi. Hatta benim milli olmamı sağlayan da kendisidir. Beni milli takıma çağıran ilk hoca Ersun hocadır. Umarım futbol hayatımın başka bir döneminde tekrar kendisiyle çalışma imkanım olur" şeklinde yanıt verdi.