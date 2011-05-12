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Dünya

ERŞED SALİHİ'NİN EVİNE ROKET BAĞDAT (A.A)

12 Mayıs 2011 13:47

-ERŞED SALİHİ'NİN EVİNE ROKET BAĞDAT (A.A) - 12.05.2011 - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi'nin Kerkük'teki evine bu sabah roket düştüğü bildirildi. Salihi'ye yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah yerel saatle 05:30'da bir roketin Salihi'nin Kerkük'ün Bağdat yolu üzerindeki El Mahlac bölgesindeki evine düştüğünü, evin içinde bulunan Salihi ve ailesinin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti. Kaynak, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini ve saldırının büyük bir ihtimalle Irak Türkmen Cephesi'nin yeni Başkanı Erşed Salihi'yi hedef almış olabileceğini dile getirdi.  Bu arada, Irak güvenlik güçlerinin Erşad Salihi'nin evinin etrafını kordon altına aldığını ve olay yerine kimseyi sokmadığı dile getirildi. Güvenlik güçlerinin roketin fırlatıldığı yeri araştırmaya başladığı bildirildi. Irak Milli Meclisi'nde Irakiye listesinden milletvekili olan Erşed Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin eski Başkanı Sadettin Ergeç'in istifası üzerine geçen hafta Türkmen Cephesi Başkanlığı'na geçici olarak başkan seçilmişti.

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