Ersan MVP seçildi



Barcelona forması giyen Türk oyuncu Ersan İlyasova, Euroleague'de Ekim ayının en değerli oyuncusu seçildi. Ersan oynadığı 2 maçta 16 sayı - 9 ribaunt ortalaması tutturdu.







ULEB Euroleague'de ilk 2 hafta geride kalırken, Ekim ayının en değerli oyuncusu İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Ersan İlyasova seçildi.



Euroleague'de sezonun ilk ayında MVP ödülüne layık görülen Ersan İlyasova, oynadığı 2 maçta 16 sayı, 9 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakaladı.



İlk haftada Nancy deplasmanında 18 sayı, 12 ribauntla oynayan milli basketbolcu, 2. haftada ise Yunanistan'ın güçlü takımlarından Panathinaikos'a karşı 14 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistlik performans sergileyerek galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.



Ersan 2 sayılık atışlarda yüzde 50, 3 sayılık atışlarda ise yüzde 60 isabet oranı yakalarken, kullandığı 10 serbest atışın 9'unda başarılı oldu.



Ersan İlyasova MVP ödülünü, Barcelona'nın evinde oynayacağı ilk maçta alacak.

