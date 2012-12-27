Ersan İlyasova'dan 'duble duble'

Milli basketbolcu, takımı Milwaukee'nin Brooklyn Nets'i yendiği maçta 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 108-93 yendi.

Milli basketbolcu, sonradan girip 27 dakika forma şansı bulduğu maçta 17 sayı ve 11 ribauntla 'double-double' yaptı.

Ersan, BMO Harris Bradley Center'da yapılan karşılaşmada 4 asist yaparken, 3 de top çaldı.

Bucks'ı galibiyete taşıyan isimler arasında 25 sayı üreten Brandon Jennings ile 20 sayı atıp, 6 top çalmayla sezon rekoru kıran Monta Ellis de yer aldı.

Brooklyn temsilcisinde ise Brook Lopez'in 21 sayı ve 10 ribauntluk 'double-double'ı yenilginin önüne geçemezken, Boston Celtics maçında el bileği kırılan Deron Williams'ın yokluğu, takımın performansını olumsuz etkiledi.



Ömer'den 17 ribaund



Bu arada bir diğer milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets, galibiyet serisine bir halka da Minnesota Timberwolves karşısında ekledi. Ömer, 9 sayı - 17 ribaund ile yine başarılı bir maç çıkardı.