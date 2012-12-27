T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersan İlyasova'dan 'duble duble'

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 108-93 yendi

27 Aralık 2012 14:32

Milli basketbolcu, takımı Milwaukee'nin Brooklyn Nets'i yendiği maçta 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 108-93 yendi.

Milli basketbolcu, sonradan girip 27 dakika forma şansı bulduğu maçta 17 sayı ve 11 ribauntla 'double-double' yaptı.

Ersan, BMO Harris Bradley Center'da yapılan karşılaşmada 4 asist yaparken, 3 de top çaldı.

Bucks'ı galibiyete taşıyan isimler arasında 25 sayı üreten Brandon Jennings ile 20 sayı atıp, 6 top çalmayla sezon rekoru kıran Monta Ellis de yer aldı.

Brooklyn temsilcisinde ise Brook Lopez'in 21 sayı ve 10 ribauntluk 'double-double'ı yenilginin önüne geçemezken, Boston Celtics maçında el bileği kırılan Deron Williams'ın yokluğu, takımın performansını olumsuz etkiledi.


Ömer'den 17 ribaund


Bu arada bir diğer milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets, galibiyet serisine bir halka da Minnesota Timberwolves karşısında ekledi. Ömer, 9 sayı - 17 ribaund ile yine başarılı bir maç çıkardı.

ETİKETLER

ersan ilyasovanbamilwaukee

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24