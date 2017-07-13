Ersan İlyasova Atlanta ile 'devam'

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, kulübü ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. 30 yaşındaki uzun forvet, yeni sözleşmesiyle kulübünden yıllık 6 milyon Dolar kazanacak.

Son dokuz sezondur NBA'de forma giyen milli basketbolcu, geçen sezona Oklahoma City Thunder formasıyla başlamış, Oklahoma ekibinde üç maç oynadıktan sonra Philadelphia 76ers'a takasla transfer olmuştu.

Şubat ayında bir transfer daha gerçekleştiren milli yıldız, sözleşmesini uzattığı Atlanta Hawks'ın yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Hawks formasıyla 10.4 sayı, 5.8 ribaund ve 1.7 asist ortalaması tutturdu.

BA'deki dokuzuncu sezonunu geride bırakan İlyasova, geçtiğimiz yıla Oklahoma City Thunder'da başlamış, yalnızca üç maçın ardından Philadelphia'ya takas olmuştu.



Şubat ayında yeniden takım değiştiren Ersan, bu kez Atlanta Hawks'ın yolunu tutmuştu. Atlanta'yla 10.4 sayı, 5.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları tutturan 30 yaşındaki forvet, sözleşmesinin bitimiyle serbest kalmıştı.