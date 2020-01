-Ersan ile Ömer'in karşılaştığı maçı Bulls kazandı ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 13 karşılaşmayla devam edildi. United Center'da oynanan maçta, NBA'deki iki Türk temsilci, Ömer Aşık ile Ersan İlyasova'nın formalarını giydiği Chicago Bulls ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Bulls 107-100 galip ayrılırken, Ömer Aşık 4 sayı5 ribaund, İlyasova ise 7 sayı 4 ribaund ile oynadı. Bulls'a galibiyeti getiren isim, rakip potaya 34 sayı bırakan Derrick Rose oldu. Carlos Boozer 20 sayı 13 ribaund, Joakim Noah 15 sayı 16 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Brandon Jennings 25, Drew Gooden 23 sayıyla takımlarının en skorer iki ismi oldu. Bir diğer maçta, Cavaliers ile Nets karşı karşıya geldi. Quicken Loans Arena'da Clevaland Cavaliers'e konuk olan New Jensey Nets, Deron Williams'ın yıldızlaştığı maçı 99-96 kazandı ve 20 maçta 13. galibiyetini aldı. Deron Williams, 27 sayı 10 asistle galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekibin Türk basketbolcusu Mehmet Okur sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Bu sonuçla 18 maçta 11. mağlubiyetini alan Cavaliers'de ise Kyrie Irving, 32 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. -Hornets: 93 - Magic: 67- Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan New Orleans Hornets, evinde oynadığı maçta Orlando Magic'i 26 sayı farkla, 93-67 yenerek gecenin sürprizine imza attı. -Enes'in 12 sayıyla oynadığı maçta Jazz, Mavericks'e 116-101 yenildi- Gecenin bir diğer maçında son şampiyon Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'ı 116-101 yendi. Evsahibi takımdan Rodrigue Beaubois 22 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, takımından 5 isim daha sayıda çift haneye ulaşmayı başardı. Maçı Lamar Odom 19, Jason Terry 18, Shawn Marion 16 ve Brandon Haywood ile Vince Carter 12'şer sayı ile tamamladı. Utah Jazz'da ise en skorer isim, 20 sayıyla oynayan Paul Millsap oldu. Konuk ekibin Türk basketbolcusu Enes Kanter 12 dakika 39 saniye süre aldığı maçı 12 sayı 7 ribaund ile tamamladı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Philadelphia 76ers: 89 - Charlotte Bobcats: 72 Boston Celtics: 94 - Indiana Pacers: 87 Detroit Pistons: 101 - Atlanta Hawks: 107 Miami Heat: 99 - New York Knicks: 89 Houston Rockets: 103 - Washington Wizards: 76 Minnesota Timberwolves: 87 - San Antonio Spurs: 79 Denver Nuggets: 96 - Toronto Raptors: 81 Portland Trail Blazers: 109 - Phoenix Suns: 71 Golden State Warriors: 109 - Oklahoma City Thunder: 120