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Spor

Ersan Gülüm'ün transferinden Adanaspor da kâr sağlayacak

Beşiktaş ile Adanaspor arasındaki özel anlaşma gereği Ersan Gülüm'ün 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yüzde 20'si olan 1 milyon 400 bin Euro Adanaspor'un kasasına girecek

15 Şubat 2016 17:59

Ersan Gülüm'ün Çin'e transferine ilişkin flaş bir gelişme daha ortaya çıktı. Beşiktaş ile Adanaspor arasında yapılan özel anlaşma gereğince milli futbolcunun transfer bedelinin yüzde 20'si olan 1 milyon 400 bin Euro Adanaspor'un kasasına girecek.

Radikal'de yer alan habere göre, Çin kulübü Hebei China Fortune, geçtiğimiz günlerde Ersan Adem Gülüm'ü 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferin sadece Beşiktaş 'ın değil, 28 yaşındaki stoperin bir önceki kulübü Adanaspor 'un da kasasına katkı sağlayacağı ortaya çıktı.

Ersan Gülüm 'ün 2010 yılındaki transferi sırasında, Beşiktaş ile Adanaspor arasında özel bir sözleşme yapıldı. Buna göre başarılı oyuncunun bir sonraki transferinde, bonservis bedelinin yüzde 20'sinin Adanaspor'a ödenmesi kararlaştırıldı.

PTT 1. Lig temsilcisi Adanaspor, 6 yıl önce gönderdiği eski futbolcusu sayesinde 1 milyon 400 bin Euro'luk kazanç elde etti. 

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