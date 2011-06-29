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Spor

ERSAN GÜLÜM TRANSFERİ ANLATTI İSTANBUL (A.A)

29 Haziran 2011 17:52

-ERSAN GÜLÜM TRANSFERİ ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Beşiktaş'ın Adanaspor'dan renklerine kattığı Ersan Gülüm, transfer sürecinin çok sıkıntılı geçtiğini ancak siyah-beyazlı takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takıma transfer olarak yaşadığı bütün sıkıntılı dönemden kurtulduğunu belirterek, ''Transfer sürecinde zor günler geçirdim, hayatımda hissetmediğim duyguları yaşadım. Futbolun içinde bunlar da var ama sonuç istediğim gibi oldu, Beşiktaş'ta kaldığım için çok mutluyum. 4 senelik bir sözleşmem var. Bu süre içinde elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. İnşallah 4 senenin ardından da Beşiktaş'ta kalırım'' dedi. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre futboldan uzak kalan Ersan Gülüm, tatil döneminde sakatlığından kurtulduğunu ve eksiklerini kapatmak için çalıştığını ifade etti. İzin dönemini bir hafta tatil yaparak geçirdiğini vurgulayan Ersan, ''Tatilin ardından çeşitli çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandım. Uzun bir süre de tesislerde tek başıma antrenmanlar yaptım. Sakatlık geçirdiğim bacağımda bir problem kalmadı. Sezon öncesi hazırlıklarının İstanbul etabını bitirip kampta kendimi göstermek istiyorum. Bende bunu başaracak hırs var'' diye konuştu. Ersan Gülüm, yeni transferlerle daha güçlü bir ekip haline geldiklerine işaret ederek, ''Defans bölgesinde çok sayıda iyi oyuncu var. Mücadele edip, hak eden formayı alacak ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek'' ifadesini kullandı.

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