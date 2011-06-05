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Spor

Ersan Gülüm Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Adanaspor'dan kiraladığı Ersan Gülüm'ün bonservisini 4 milyon Euro bedel karşılığında aldı.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Adanaspor'dan kiraladığı Ersan Gülüm'ün bonservisini 4 milyon Euro bedel karşılığında aldı. 
     

Siyah-beyazlı kulüp, yaklaşık 6 aydır Adanaspor yönetimiyle Ersan Gülüm konusunda pazarlıklarını sürdürüyordu. Son haftalarda görüşmelerin tıkandığı belirtilse de, bugün yapılan son toplantı sonrası Beşiktaş, Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan için ödeyeceği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 2 milyon Euro'sunu peşin, geriye kalan 2 milyon Euro'sunu da önümüzdeki 2 yıllık süre içinde ödeyecek. Beşiktaş'ın 4 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenilirken, Ersan'a verilecek ücretin detaylarının pazartesi günü kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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