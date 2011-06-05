Ersan Gülüm Beşiktaş'ta

T24 -

Siyah-beyazlı kulüp, yaklaşık 6 aydır Adanaspor yönetimiyle Ersan Gülüm konusunda pazarlıklarını sürdürüyordu. Son haftalarda görüşmelerin tıkandığı belirtilse de, bugün yapılan son toplantı sonrası Beşiktaş, Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan için ödeyeceği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 2 milyon Euro'sunu peşin, geriye kalan 2 milyon Euro'sunu da önümüzdeki 2 yıllık süre içinde ödeyecek. Beşiktaş'ın 4 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenilirken, Ersan'a verilecek ücretin detaylarının pazartesi günü kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.