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Spor

Beşiktaş'ın stoperi Ersan Gülüm, 23 milyon liralık bonservis karşılığında Çin'e transfer oldu

Beşiktaş'ın devre arasında gönderdiği stoper sayısı da 3 oldu

03 Şubat 2016 23:36

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Ersan Gülüm, 23 milyon TL bonservis ücreti karşılığında Çin ekibi Hebei China Fortune'a transfer oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Ersan Gülüm'ün Hebei Fortune'dan 3 yıl için 10 milyon Euro alacağı öğrenilirken, Beşiktaş'ın devre arasında gönderdiği stoper sayısı da 3 oldu. Pedro Franco'yu Arjantin'e, Miloseviç'i de Almanya'ya gönderen Siyah Beyazlılar, buna karşılık Getafe'den Alexis ve Hannover 96'dan Marcelo'yu almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in tüm karşı çıkmalarına rağmen hem Çin takımının bonservisi 7 milyona yükseltmesi, hem de Ersan'ın 3 yıl için alacağı 10 milyon Euro'nun bu transferin gerçekleşmesini kaçınılmaz kıldığı öğrenildi.

 

3 futbolcudan 25 milyon Euro gelir

 

Ersan Gülüm'ün Çin'e transfer olmasıyla Beşiktaş'ın kasasına son 8 ayda giren bonservis bedeli toplam 25 milyon Euro'ya ulaştı.

Yaz transfer döneminde Demba Ba'yı 13 milyon Euro'ya Çin takımı Shanghai Shenhua'ya, Atınç Nukan'ı 5 milyon Euro'ya Alman takımı Red Bull Leipzig'e satan Beşiktaş yönetiminin son bombası 7 milyon Euro (yaklaşık 23 milyon TL) ile Ersan Gülüm oldu.

Ersan Gülüm'ün Hebei China Fortune takımına transferinden 7 milyon Euro (yaklaşık 23 milyon TL) gelir elde edecek olan Siyah Beyazlıların kasasına toplamda 25 milyon Euro girmiş olacak.

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