Beşiktaş'ın stoperi Ersan Gülüm, 23 milyon liralık bonservis karşılığında Çin'e transfer oldu

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Ersan Gülüm, 23 milyon TL bonservis ücreti karşılığında Çin ekibi Hebei China Fortune'a transfer oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Ersan Gülüm'ün Hebei Fortune'dan 3 yıl için 10 milyon Euro alacağı öğrenilirken, Beşiktaş'ın devre arasında gönderdiği stoper sayısı da 3 oldu. Pedro Franco'yu Arjantin'e, Miloseviç'i de Almanya'ya gönderen Siyah Beyazlılar, buna karşılık Getafe'den Alexis ve Hannover 96'dan Marcelo'yu almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in tüm karşı çıkmalarına rağmen hem Çin takımının bonservisi 7 milyona yükseltmesi, hem de Ersan'ın 3 yıl için alacağı 10 milyon Euro'nun bu transferin gerçekleşmesini kaçınılmaz kıldığı öğrenildi.

3 futbolcudan 25 milyon Euro gelir

Ersan Gülüm'ün Çin'e transfer olmasıyla Beşiktaş'ın kasasına son 8 ayda giren bonservis bedeli toplam 25 milyon Euro'ya ulaştı.

Yaz transfer döneminde Demba Ba'yı 13 milyon Euro'ya Çin takımı Shanghai Shenhua'ya, Atınç Nukan'ı 5 milyon Euro'ya Alman takımı Red Bull Leipzig'e satan Beşiktaş yönetiminin son bombası 7 milyon Euro (yaklaşık 23 milyon TL) ile Ersan Gülüm oldu.

Ersan Gülüm'ün Hebei China Fortune takımına transferinden 7 milyon Euro (yaklaşık 23 milyon TL) gelir elde edecek olan Siyah Beyazlıların kasasına toplamda 25 milyon Euro girmiş olacak.