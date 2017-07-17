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Spor

Ersan Adem'in yeni adresi belli oldu

30 yaşındaki stoper, doğduğu ülkeye geri dönüyor

17 Temmuz 2017 12:30

Çin ekibi Hebei China Fortune forması giyen ve geçen sezon Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ancak sakatlığı dolayısıyla forma şansı bulamayan Ersan Adem Gülüm, Avustralya takımı Adelaide United'a kiralık olarak transfer oldu.

Avustralya doğumlu oyuncu, futbola doğduğu ülkenin Hume City takımında başlayan 30 yaşındaki stoper, kariyerine yine doğduğu ülkenin bir ekibi olan Adelaide United'da devam edecek.

Türkiye A Milli Takım formasıyla 7 maça çıkan Ersan, 2015-16 sezonunun ortasında Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune ekibine 7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

 

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