Ersan Adem Gülüm: Malaga ile her konuda anlaştım

Beşiktaş Teknik Direkötür Slaven Bilic'in sol bekte denediği Ersan Adem Gülüm, İspanyol temsilcisi Malaga ile her konuda anlaştığını söyledi.

Milliyet’te yer alan habere göre, transferin gerçekleşmesi için kulüplerin el sıkışması gerektiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, “İstanbul’da bonservis ödemesi konusunda görüşmeler yapılıyor. Eğer orta noktada buluşulursa Malaga’ya transfer olacağım. Hafta sonuna kadar anlaşma olmazsa bu transferin gerçekleşmesi zor olur kanaatindeyim” dedi.

Malaga, Ersan’la yıllık 1.2 milyon Euro’ya söz kesti. İspanyollar Beşiktaş’a da 3 milyon Euro bonservis öneriyor. Fakat yönetim peşin ödeme isterken, Malaga ise bu parayı vadeye yaymak istiyor.