-ERSAN 10 SAYI 9 RİBAUNTLA OYNADI WASHINGTON (A.A) - 10.02.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwuakee Bucks'ın deplasmanda Washington Wizards'a 100-85 yenildiği maçta 10 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Verizon Center'da 16 bin seyircinin önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Wizards'ta Nick Young, 26 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, JaVale McGee de 16 sayı ve 17 ribauntla ''double-double'' yaptı. Bucks'ta ise Brandon Jennings'in 20 sayısı, Andrew Bogut'un 12 sayı, 11 ribauntluk ''double-double'' performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da, takımı Orlando Magic'in deplasmanda Philadeldphia 76'ers'ı 99-95 yendiği maçta 10 sayı, 6 asist, 2 top çalma ve 1 ribaundluk performans sergiledi. Magic'de Dwight Howard 30 sayı, 17 ribaundla ''double-double'' yaparak sahanın yıldızı olurken, JJ Reddick maçta ilk beşte başlamamasına rağmen kaydettiği 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 76'ers'da ise Louis Williams, maça yedekler arasında başlamasına karşın 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Andre Iguodala da 21 sayı kaydetti. Ömer Aşık da, takımı Chicago Bulls'un deplasmanda Utah Jazz'ı 91-86 yendiği maçta 4 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Bulls'da Derrick Rose 29 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, eski takımına karşı bu sezonki ilk maçına çıkan Carlos Boozer da 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jazz'de ise Mehmet Okur'un forma giymediği maçta üç oyuncu ''double-double'' yaptı. Al Jefferson 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Paul Millsap 20 sayı, 14 ribaunt, Andrei Kirilenko 13 sayı, 10 ribaunt, Deron Williams da 11 sayı, 12 asistle oynadı. -İLYASOVA: ÇOK ZOR GRUBA DÜŞTÜK Bucks'ın deplasmanda Washington Wizards'a 100-85 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Milli basketbolcu Ersan İlyasova, ''12 Dev Adam''ın Litvanya'da düzenlenecek 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son Avrupa şampiyonu İspanya, ev sahibi Litvanya, İngiltere, Polonya ve elemelerde ikinci olacak takımla eşleşmesini de değerlendirdi. Ersan, çok zor bir gruba düştüklerini ifade ederek kendi seyircisinin önünde oynayacak Litvanya ile çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini, İspanya ve tam kadro gelmesi halinde İngiltere ile de çok zor maçlar oynayacaklarını söyledi. Ancak gruptan çıkmaları halinde önlerinde çok kolay bir yolun olabileceğini söyleyen Ersan, ''Çünkü tüm zor takımları arkada bırakmış oluruz ve finale kadar yolumuz açılır'' diye konuştu.