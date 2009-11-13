Erotizmin bilinmeyen yönleri

Erotizm aslında insanlığın ilk düşünme yetisine sahip olduğu andan itibaren var oldu. Teknolojinin ve eğlence sektörünün gelişmesiyle birlikte de porno bir sektör halini aldı. İşte size erotizmin ilginç ve bilinmeyen yönleriyle tarihi...



Viktoryalılar tarafından icat edilmiş



İnsanların çıplak fotoğraflarının çekimi medeniyet kadar eski olmasına rağmen bugünkü pornografi tarzı, Viktorya dönemine kadar keşfedilmemişti. 19’uncu yüzyıla kadar cinsel davranışlara dair sadece birkaç tane yasa vardı ama hiçbiri cinsellik görüntüleriyle ilgili değildi. Viktoryalılar aşırı namuslu geçindiklerinden çıplaklığın gösterimini kanun dışı kabul etmişlerdi. Sadece üst sınıfın çıplaklıkla ilgili ahlaki değerlere sahip olduklarına inanıyorlardı. Pompeii’nin çıplak heykelleri keşfedilince heykeller hemen Napoli’deki gizli bir müzeye taşındı.



Avustralya’nın abartılı yasası



Açık demokrasisi ile bilinen Avustralya’da ilginçtir ki, iki eyalet dışındaki yerlerde pornografik ürün satmak ya da kiralamak yasak. Bu iki eyalet de Kuzey Avustralya ve Avustralya Başkent bölgesi. Eyaletlerdeki yasalar birbirinden farklı olduğu için ancak sınırlarda pornografik materyal almak mümkün. Bu yüzden bu iki eyalatte pornografik materyalleri postalayan şirketlerin sayısı bir hayli fazla.



Eğlence formatları



Porno endüstrisi çok güçlü. Yılda 50 milyar dolar üzerinde kazanan bu endüstride, porno üreticilerinin eğlence sektöründe bu kadar çok dalgalanma yaratması şaşırtıcı değil. Porno gelirleri, profesyonel futbol, beyzbol ve basketbol ürünlerinin toplam gelirlerinden daha fazla.

Erotizmin bilinmeyenleri



Porno suça teşvik ediyor - Ya da ediyor mu?



Bilinenin tersine, porno ürünlere daha kolay şekilde ulaşan ülkelerde cinsel suçların oranı daha az. 1995’te Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre: ‘Çocuklar dahil herkesin pornografik materyallere ulaşımı kolaylaşınca, tacizden ahlaksızlığa, her türlü cinsel suç oranı belirgin bir biçimde düştü. Tacize uğrayan küçük çocukların sayısı azaldığı gibi, çocuklara tacizde bulunanları sayısı da azaldı.’



Pornografi bağımlılığı



Pornografiye karşı çıkan en önemli iki sivil toplum kuruluş din ve feminizm. İki grup da pornografinin bağımlılık yaratabileceğini ve bu ürünleri fazla kullanarak inançların istismar edilebileceğini savunuyor. Bağımlılıkta beş tane aşamanın olduğunu ve bu aşamaların partnerini aldatmaya ve cinsel tacize yol açabileceğine inanıyorlar. Feministler pornografinin kadınları alçalttığına da inanıyor. Roma Katolik Kilisesi, pornografinin büyük bir günah olarak görülmesini istiyor.



Ödeme günü



Ortalama bir porno aktörü en az 50dolar, en fazla da 1500 dolar kazanıyor. Saat başına değil de sahne başına ücretlendiriliyorlar. Diğer taraftan aktrisler yılda çeyrek milyon dolar kazanabiliyor ve bazı porno aktrisleri o kadar çabuk zengin oluyor ki; genç yaşta emekliye ayrılabiliyorlar. En zengin porno starı Jenna Jameson yakın zamanda 30 milyon dolara klübünü bir Playboy’a sattı.



Kariyere başlama



Erkekseniz ve pornografi kariyerine girmek istiyorsanız şansınız çok düşük. Şansınızı arttırmak için gay pornografisini seçerseniz, sektörün bu kısmında büyük bir oyuncu açığı olduğu için çok kötü görünmediğiniz taktirde kariyerinize başlayabilirsiniz. Porno filminde heteroseksüel erkeği oynamak isterseniz şansınızı arttırmak için seçmelere çok çekici bir kadınla gitmelisiniz ve kadın ancak sizinle oynarsa filmde oynamayı kabul edeceğini söylemeli. Çok çekici kadının talebi şansınızı fazlasıyla arttıracaktır.



Düzenbaz oteller



Ortalama olarak otel müşterilerinin yarısı televizyonlarında pornografi istiyor. Hilton, Marriot, Hyatt, Sheraton ve Holiday Inn otellerinin toplam karının yüzde 70’i porno film kiralama servisinden geliyor. Pornografinin yasak olduğu bazı ülkelerde oteller, yabancı müşterilerinin ‘ihtiyaçları’nı karşılamak adına bu yasaktan muhaflar.



İnternet istatistikleri



Sitelerini güncellemekte olan toplam pornografik sitelerin sayısı 4.2 milyon civarında. Bireysel porno sayfalarıyla toplayınca 370 milyon ediyor. Günlük porno araştırması 68 milyon civarında ve 2.5 milyar porno içerikli elektronik posta yollanıyor. İş yerlerinde kadınların sadece yüzde13’ü, erkeklerin ise yüzde 20’si porno izliyor.

