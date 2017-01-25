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BBC Türkçe

Erotik TV kanalı izleyicilerinin 'yanlış telefonu' İrlandalıları ayağa kaldırdı

'Yapabileceğimiz her şeyi yaptık'

25 Ocak 2017 08:37

Erotik televizyon kanalı Babestation'ı aramaya çalışanların yanlışlıkla İrlanda'nın Westport şehrindeki evlerin telefonunu araması, kent sakinlerinin başına dert oldu.

Gece yarısı gelen telefonlar nedeniyle sahil kenti Westport'taki İrlandalılar ayaklanmış durumda.

Karışıklığın sebebi, Babestation'ı aramak isteyen İrlandalıların 098'le başlayan numaraları, uluslararası telefon kodunu başına eklemeden aramaya çalışması.

Oysa İrlandalıların, İngiltere'ye ait telefon numaralarını tuşlarken, başına uluslararası telefon kodu olan '00 44'ü tuşlamaları gerekiyor.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Ring, sakin ve turistik bir kent olan Westport'ta yaşayanların durumdan "rahatsız olduklarını ve sinirlendiklerini" belirtti.

İrlanda'nın Sunday Independent gazetesine konuşan Michael Ring, "Bu insanlar gecenin bir yarısı bu telefonları alıyorlar" dedi.

Ring, yaşlı ya da hasta yakınları olanların telefonlarının meşgul edildiğine dikkat çekti.

Erotik kanal Babestation izleyicilerinin telefonları nedeniyle yaşanan sorun, polisten İrlanda'daki yayın müdürlüğüne kadar birçok yetkili makama bildirildi.

Ancak polis "yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını" ve güçlerinin sınırlı olduğunu söyledi.

İrlanda Yayın Müdürlüğü yöneticileri ise, konuyla ilgili bir şikayet üzerine Babestation kanalının temsilcileriyle konuştuklarını belirtti.

Şikayetleri takip eden Bakan Michael Ring, "Bu sorunun halen devam ediyor olması talihsizlik" dedi.

Michael Ring ayrıca, kenttekilere bu yanılgı nedeniyle numaralarını değiştirmelerine gerek olmadığı çağrısı yaptı.

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