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BBC Türkçe

Erotik filmde oynatılan rakun, mahkemelik oldu!

Hayvanat bahçesi, rakunun kadınları rahatsız ettiğini söylüyor, yapım şirketi ise rakunu "sette sütyen çalmakla" suçluyor

16 Mart 2017 22:22

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesi, bir yapım şirketine kiraladığı rakun "erotik filmde oynatıldığı için" yapımcılara dava açtı.

BBC'ye konuşan hayvanat bahçesi sözcüsü, "Rakun geri döndüğünde kadın göğüslerine ilgi duymaya başladığını fark ettik. Onu o bölgeden yemek yemeye alıştırmış olmalılar, böylece göğüs ve yemek arasında bir bağlantı kurmuş" dedi.

Thomas'ın geri döndüğünden beri yaptığı hareketlerin kadın hayvanat bahçesi çalışanlarını rahatsız ettiği belirtildi.

Rakunu kiralayan ajans ise kendilerine açılan davayı "absürt" olarak nitelerken, rakunun sette bir modelin sütyenini çaldığını iddia etti.

2016 yılında hayvanat bahçesi Thomas'ı onu bir reklam filminde oynatmak isteyen Art-Msk'e kiraladı.

Ancak sosyal medyada Thomas'ın çıplak bir modelle görüntülerinin dolaştığını fark eden hayvanat bahçesi, Art-Msk'den tüm görselleri internetten kaldırmasını talep etti.

İsteklerinin yerine getirilmemesi üzerine geçtiğimiz Ekim ayında ajansa dava açan hayvanat bahçesi, rakunun gördüğü zarar için tazminat talep etti. Ancak davadan sonuç alamaması üzerine Salı günü tekrar dava açtı.

Rus medyasına açıklama yapan ajans ise hayvanat bahçesine Thomas'ın çaldığı sütyen için karşı dava açabileceklerini belirtti.

Ajans görüntülerin erotik olmadığını ve televizyonda yayınlaması amacıyla çekildiğini ederken, hayvanat bahçesinden eğitimli bir rakun istediklerini ancak kendilerine onun yerine oldukça genç ve hareketli bir rakun olan Thomas'ın gönderildiğini iddia etti.

Rus medyasında olayın bir viral reklam çalışması olduğuna dair çıkan haberler üzerine ise hayvanat bahçesi olayın gerçek olduğunu ve bahçenin itibarına zarar verdiği düşündükleri için dava açtıklarını açıkladı.

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