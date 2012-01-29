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Yaşam

Erol Sayan'ın ''60. Sanat Yılı'' anısına konser İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2012 00:49

-Erol Sayan'ın ''60. Sanat Yılı'' anısına konser İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Bestekar Erol Erol Sayan'ın ''60. Sanat Yılı'' anısına konser düzenlendi. Eyüp Musiki Vakfınca İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesinde düzenlenen konserde, sahneye ilk olarak vakfın korosu çıktı. Besteleri Sayan'a ait olan ''Kordon Boyu Seyrine Düştü'', ''Aşk Denilen Ateşe Yanalım mı?'', ''Dargınlık Bitsin Artık'' ve ''Kadehinde Zehir olsa'' gibi eserlerin seslendirilmesinin ardından sahneye çıkan ''Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu'' Sayan'ın eserlerinin yanı sıra farklı musiki şarkıları söyledi. Sanatçı Ahmet Özhan'ın da konuk olarak sahneye çıktığı geceye, Erol Sayan başta olmak üzere çok sayıda müziksever katıldı.

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