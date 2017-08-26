Erol Olçok, Adalet Kurultayı’nda

Adalet Kurultayı’nda oluşturulan Hafıza Sokağı'nda 'Tahir Elçi, Metin Göktepe, Musa Anter, Erol Kolçak, Turan Dursun'un yanı sıra Yasin Börü'nün de fotoğrafları yer aldı.

CHP öncülüğünde Çanakkale’de yapılacak Adalet Kurultayı bugün (26 Ağustos 7017) başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Kurultayı öncesinde Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı ziyaret etti. Kurultay’da Hafıza Sokağı oluşturuldu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Burada havalimanı katliamı, 12 Eylül askeri darbesi, 10 Ekim Ankara Gar katliamı, Uludere/Roboski katliamı, Suruç katliamı, Zirve Yayınevi katliamı, Bingöl katliamı, Bahçelievler katliamı, Çorum katliamı, Başbağlar katliamı gibi çok sayıda katliam hatırlatıldı, Fotoğraflar ve küçük notlarla Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Turan Emeksiz, Tahir Elçi, Metin Göktepe, Musa Anter, Turan Dursun, Gaffar Okan cinayetleri hatırlatılarak hepsinin altına onlar için adalet istendiği notları düşüldü.

Yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren’in yanı sıra 12 Eylül döneminde idam edilen ülkücü hareketin simge isimlerinden Mustafa Pehlivanoğlu da hafıza sokağında yer aldı.

Hafıza Sokağı’nda açlık grevinde 170 günü geçen KHK ile ihraç edilmiş eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için de adalet istendi.

Ege Üniversitesinde bıçaklı kavgada hayatını kaybeden ülkücü Fırat Çakıroğlu da, Kobani gösterileri sırasında öldürülen Yasin Börü de unutulmadı.

Hafıza Sokağı’nda 15 Temmuz darbe girişimi de özel bir bölüm olarak yer aldı. 15 Temmuz gecesi öldürülen Ömer Halisdemir ve Erol Olçok fotoğraflarının yer aldığı “15 Temmuz Şehit ve Gazileri” bölümünde 15 Temmuz’un TSK içine sızmış ‘FETÖ’cüler tarafından yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Hükümet tarafından öngörülen ama önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bu girişimin, kontrollü bir darbe olduğu şüphesini güçlendiren yeni kanıtlar bir bir ortaya çıkıyor. Darbe girişimi sırasında sokaklara çıkarak darbecilere karşı koyan vatandaşlarımızdan 249 şehit verirken, 2196 insanımız da gazi oldu. 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz için ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için Adalet İstiyoruz.”