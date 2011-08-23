-Erol Köse'nin ifadesi alındı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Yapımcı Erol Köse'nin, adına olan sosyal paylaşım sitesindeki bazı yazılar nedeniyle ifadesi alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Köse'nin, Bilişim Büro Amirliğinde ifadesine başvuruldu. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın, Erol Köse'nin adına olan sosyal paylaşım sitesinde yer alan ifadeler nedeniyle şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan Köse'nin, söz konusu sayfanın başkaları tarafından açıldığını, yazılanlarla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.