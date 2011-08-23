T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Köse'nin ifadesi alındı İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 20:32

-Erol Köse'nin ifadesi alındı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Yapımcı Erol Köse'nin, adına olan sosyal paylaşım sitesindeki bazı yazılar nedeniyle ifadesi alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Köse'nin, Bilişim Büro Amirliğinde ifadesine başvuruldu. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın, Erol Köse'nin adına olan sosyal paylaşım sitesinde yer alan ifadeler nedeniyle şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan Köse'nin, söz konusu sayfanın başkaları tarafından açıldığını, yazılanlarla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24