Tiyatrocu Erol Kardeseci Ankara’da vefat etti

Sanatçı kimliğiyle devlet tiyatrosunun kuruluş amaç ve ilkelerini birleştiren, 71 değişik oyunda görev alan, sanatçı-rejisör Erol Kardeseci bugün Ankara’da vefat etti.

1936 yılında Ankara'da doğan Kardeseci, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1960-61 döneminde mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı. 1 Temmuz 2001 tarihinde yaş haddinden emekli olan sanatçının görev aldığı oyunlardan bazıları: Köroğlu, Hamlet, Julius Caesar, Köşebaşı, Kaktüs Çiçeği, Yakut Balık, Deli İbrahim, Lysistrata, Ayakta Durmak İstiyorum, Katip Çıkmazi, Evhamı, Hastalık Hastası, İstanbul Efendisi, Sevgili Doktor, My Fair Lady, Meraki, V.Fank, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Acılı Toprak, Şakacı (rejisör), Kösem Sultan, İnsanlar ve Hayvanlar, Büyü, Helikopter, Goya (Akıl Hocası), Üç Kuruşluk Opera, Saiome olarak anımsanıyor.

TRT’de ve televizyonlarda da birçok dizide görev alan Kardeseci, Sanat Kurumu’nun verdiği "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü 1976 - 77 sezonunda sahnelenen "Sevgili Doktor", 1998-99 sezonunda sahnelenen "Goya" adlı oyunlardaki başarılı performansıyla kazandı. Kardeseci 1970'li yıllardan itibaren TRT televizyonlarındaki yabancı dizilerde kimi unutulmaz karakterlere sesiyle hayat verdi. Kardeseci'nin seslendirdiği karakterler arasında Charlie'nin Melekleri'ndeni Bosley, İyi Kötü ve Çirkin filminde Eli Wallach'ın canlandırdığı "Çirkin" yer aldı.

Kardeseci için 17 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Ankara Büyük Tiyatro'da tören düzenlenecek ve tören sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.