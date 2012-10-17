Erol Günaydın son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybeden usta oyuncu Erol Günaydın'ın cenazesi Ses Tiyatrosu'na getirildi. Galatasaray bayrağı serilen tabutun üzerine Derya Baykal, Günaydın'ın meşhur şapkasını ve 'Kavuye'sini bıraktı.

Tedavi gördüğü Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 15 Ekim Pazartesi günü hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Günaydın için Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kızları Günfer, Fatoş ve Ayşe Günaydın'ın ağlama seslerinin yükseldiği salon, usta oyuncunun sanatçı dostları ve sevenleriyle doldu. Derya Baykal ile kızları Derya ve Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Erdal Özyağcılar, Tuncel Kurtiz, Demet Akbağ gibi tiyatro sanatçılarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de törene katıldı. Törene gelemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ise cenaze namazına katıldı.

Ferhan Şensoy'un büyük ustaya vedasından bir kare...

Kurtiz: Bahar ülkesine açılan bir kapıya gidiyor

Kurtiz, anlatılacak pek çok hikaye olduğunu dile getirerek, Ferhan Şensoy'un Ses Tiyatrosu'ndaki işlerini kayıt altına aldığını, onlar sayesinde Erol Günaydın'dan bir şeyler öğreneceklerini söyledi. Kurtiz, ''Sadece bahar ülkesine açılan bir kapıya gidiyor. Güle güle Erol Günaydın, seni hiç unutmayacağız sevgili dostum'' diye konuştu.

Derya Baykal: Tiyatrodan kızlarına gidişi çok etkilemiştir

Oyuncu Derya Baykal da gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında, şunları söyledi:

''Çok büyük bir ustaydı, çok iyi bir babaydı. Beni her zaman bu tiyatrodan oyun bittiği zaman Güneş'e ve kızlarına gidişi çok etkilemiştir. Her zaman çok dingin, kendisinden çok dersler alabileceğimiz bir ustaydı. Aldık da. Kavukiyesini bana getirmişti. 'Zenne olarak bunu sana ödül olarak veriyorum' dedi. Onu yıllardır saklıyorum. Bundan sonra o da nesilden nesile Erol Günaydın'ı temsil etsin isterim. Ben emaneti bugün çıkardım buraya getirdim.''

Demet Akbağ: Yaşı olmayan müthiş bir usta

Rasim Öztekin ise ''Babamı, ağabeyimi, arkadaşımı, en önemlisi konservatuvarımı kaybettim'' dedi.

Demet Akbağ da Erol Günaydın'ı ''yaşı olmayan müthiş bir usta'' şeklinde tanımlarken, ''Onu tanıdığım, onunla aynı sahneyi paylaştığım için teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Ferhan Şensoy: Bize 'Bu deliler harika' dedi

Ferhan Şensoy ise Erol Günaydın ile 1976 yılında tanıştığını ve Fransa'dan döndükten sonra ona nasıl bir tiyatro yapmak istediğini anlattığını aktarırken, şunları söyledi:

''(Bu anlattığın deli işi, 25 tane deli lazım. Türk tiyatrosunda 25 deli yok ki) dedi. Anladım ki, öyle deliler yetiştirmem gerekiyor. Oyuncular yetiştirmeye başladık. Ortaoyuncular'da kadro çok kalabalıklaştı telefon ettim; 'Deliler hazır' dedim. Oyunu izledikten sonra 'Bu deliler harika' dedi. 17 yıl birlikte çalıştık. Çok büyük ustalık yaptı. O oyuncular şimdi ünlü. Onunla tiyatro oynadığım için çok mutluyum. Hepimiz ondan çok şey öğrendik.''

Törene, Haldun Dormen, Tuncel Kurtiz, Erdal Özyağcılar, Salih Kalyon, Demet Akbağ, Ali Poyrazoğlu, Derya Baykal, Erkan Can, Nedim Saban, Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve oyuncu katıldı.

Törene katılanlar, sahnede Günaydın'ın tabutunun önünden geçerek, saygı geçişinde bulundu.

Günaydın'ın cenazesi daha sonra Ses Tiyatrosu'ndan alkışlar eşliğinde çıkarılarak, Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. Burada kılanan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedildi.