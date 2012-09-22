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Yaşam

Erol Günaydın Bodrum'dan İstanbul'a getirildi

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta tiyatrocu Erol Günaydın, dün gece ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

22 Eylül 2012 12:37

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yoğun bakımda tedavi altınada olan ünlü tiyatrocu Erol Günaydın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
 
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde geçen 24 Ağustos'ta nefes darlığı nedeniyle Universal Hospital Bodrum'a kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden usta tiyatrocu Erol Günaydın, dün gece ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Günaydın'ın hastaneden ambulansa sevk edilişi sırasında kızları Ayşe, Fatoş ve Günfer Günaydın gözyaşlarına boğuldu.

Bodrum İlçesi Gümüşlük Beldesi'nde kızı Ayşe Günaydın ile yaşayan ve geçen 24 Ağustos'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta tiyatrocu Erol Günaydın'ın, kızlarının isteği üzerine İstanbul'a sevkine karar verildi. Bugün sabah gitmesi planlanan Erol Günaydın'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla kızlarını aramasının ardından sevk işlemleri öne çekildi.

Hastanede sevk hazırlıkları yapılan Günaydın, 112 ambulansıyla sevk edildi. Ayşe, Fatoş ve Günfer Günaydın, babalarının ambulansa sevki sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Ayşe Günaydın 'Hadi babam daha iyi olacaksın. Seni çok seviyoruz' dedi. Ambulansla Milas-Bodrum Havalimanı'na götürülen Günaydın, burada Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçağa alındı. Günaydın'ın İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Universal Hospital Bodrum İç Hastalıkları Uzmanı Yusuf Babayiğit "Erol bey yoğun bakımda olduğundan bu yana herhangi bir değişiklik göstermedi. Umarım İstanbul'da daha iyi olacaktır. Sevenleri dualarını eksik etmesin" dedi.

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