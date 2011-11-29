Erol Erdoğan: Hani 150 bin öğretemene ihtiyacınız vardı?

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, açıkta kalan 264 bin öğretmene “Bu kadar öğretmene ihtiyacımız yok, yeteneklerine uygun başka mesleklere yönelsinler bugünkü şartlarda 60 hatta 40 bin öğretmene ihitiyacımız var” şeklinde açıklamalarda bulundu. HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erol Erdoğan ise Dinçer'in daha önceki açıklamalarını hatırlatarak, ''Sayın Dinçer'e soruyoruz; Eylül'de 150 bin demişken şimdi neden 60 bin açık var diyorsunuz? Peki 60 bin atamayı ne zaman yapacaksınız?'' dedi

İşte HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan'ın açıklamaları:

Milli Eğitim Bakanı Sayın Dinçer'in "Açıkta kalan 200 bin öğretmen başka iş bulsun" cümlesiyle ilgili söyleyeceklerim var. Çünkü bu konuda tam bir bilgi kirliliği oluştu. Dolayısıyla süreç atama bekleyen öğretmenlerin aleyhine döndürülmeye çalışılıyor. Hiç kimse, gerek olmadığı halde, sadece öğretmenlik okudu diye bu insanlar atama yapılsın demiyor. Tekrar söylüyorum; Madem bu gençler okullarından mezun oldu, o zaman atama yapın demiyor. Kimsenin böyle haksız bir talebi yok.

Olay şu: Şu an MEB'in en az 150 bin öğretmen açığı var. Bunu Sayın Dinçer Eylül ayında bizzat kendisi açıkladı. Bu rakamı 200 bine çıkaranlar var.



150 – 200 bin öğretmen açığı olan bir ülkede Eğitim eksik demektir. Bu açık neden kapatılmıyor, ne bekleniyor? Nimet Çubukçu, Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer ve Başbakan Erdoğan söz verdiği halde şimdi "Gidin başka iş bulun" demek nasıl bir şey?

Sayın DİNÇER açıklamalarıyla, öğretmenlere resmen psikolojik savaş uyguluyor. Bu tavrından vazgeçmelidir.

Sayın Dinçer'e soruyoruz; Eylül'de 150 bin demişken şimdi neden 60 bin açık var diyorsunuz? Peki 60 bin atamayı ne zaman yapacaksınız?

