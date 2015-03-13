Erol Büyükburç yarın toprağa verilecek

Vefat eden sanatçı Erol Büyükburç'un cenazesi Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vefat eden sanatçı Erol Büyükburç için yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda tören düzenlenecek.
Sanatçının menajeri Osman Nuri Yazıcı, yaptığı açıklamada, Büyükburç için yarın saat 10.00'da CRR'de tören düzenleneceğini söyledi.
Yazıcı, Büyükburç'un cenazesinin, Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.