T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Büyükburç yarın toprağa verilecek

Vefat eden Erol Büyükburç için 14 Mart tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek

13 Mart 2015 23:52

Vefat eden sanatçı Erol Büyükburç'un cenazesi Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vefat eden sanatçı Erol Büyükburç için yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. 

Sanatçının menajeri Osman Nuri Yazıcı, yaptığı açıklamada, Büyükburç için yarın saat 10.00'da CRR'de tören düzenleneceğini söyledi. 

Yazıcı, Büyükburç'un cenazesinin, Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti. 

 

ETİKETLER

erol büyükburçtörencemal reşit rey

İlgili Haberler

Erol Büyükburç yaşamını yitirdi!

Sanatçı Erol Büyükburç İstanbul'daki evinde ölü bulundu

Erol Büyükburç'un ölüm nedeni belli oldu

Erol Büyükburç'un menajeri Orman Nuri Yazıcı, usta sanatçının kalp krizi sonucu vefat ettiğini söyledi

Erdoğan: Erol Büyükburç'un konserinden önce ölümü düşündürücü!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erol Büyükburç'un ölümü hakkında konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24